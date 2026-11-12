Oggi più di cinquanta capi di Stato e governi si sono radunati al Convention Centre di Dublino per la European Political Community. L’evento, che rappresenta l’ultimo appuntamento di alto profilo dell’attuale presidenza irlandese dell’UE, è stato definito fin da subito controverso: molti insider lo considerano poco produttivo e sperano addirittura che la sua esistenza si esaurisca con l’uscita dal governo del presidente francese Emmanuel Macron, ideatore del formato.

European Political Community a Dublino: partecipanti e polemiche

Nel programma sono previsti la presenza di 55 capi di Stato, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo i commentatori Zoya Sheftalovich e Kathryn Carlson, l’incontro manca di un vero valore aggiunto per le nazioni partecipanti: la mancanza di decisioni concrete e la ripetitività delle discussioni hanno generato una certa disaffezione.

Alcuni osservatori hanno persino espresso il desiderio che il forum si chiuda una volta che Macron non farà più parte della scena politica europea.

Sicurezza potenziata: l’operazione “India Base” e le misure sul territorio

Per garantire l’incolumità dei leader, le autorità irlandesi hanno attivato la più grande operazione di polizia nella storia del Paese, coordinata dal Garda Strategic Control Centre, soprannominato “India Base”.

La sede, situata all’interno del Garda Command Centre alla Heuston Station, riunisce diverse unità di polizia, un alto ufficiale delle Forze di Difesa e un responsabile del National Cyber Security Centre. Tra le misure adottate troviamo la chiusura di ampie zone del centro città e dei moli, l’instaurazione di zone di esclusione marittima e aerea, oltre a un blackout parziale per facilitare il controllo del traffico aereo.

Supporto internazionale e tecnologie anti-drone

Le forze di polizia irlandesi sono state affiancate da squadre specializzate di droni provenienti da Francia e Paesi Bassi, che hanno rafforzato le capacità di controllo dei droni del Garda. Queste unità straniere operano sotto la direzione dei comandanti irlandesi, garantendo un monitoraggio costante del cielo sopra il centro congressi. Nel contempo, i vigilanti stanno gestendo un possibile work-to-rule dei garda a terra, con proteste di sindacati e manifestazioni di gruppi autodefiniti “anti-war”.

Agenda del Consiglio europeo informale: Ucraina, intelligenza artificiale e curiosità australiane

Il venerdì successivo, sempre a Dublino, si terrà il Consiglio europeo informale. Il punto focale sarà la decisione su chi rappresenterà l’UE nei prossimi negoziati di pace tra Russia e Ucraina, su pressione crescente da parte di Zelenskyy, che ha fissato una scadenza per novembre. Parallelamente, l’intelligenza artificiale sarà al centro dei dibattiti: i leader valuteranno la posizione dell’Europa nella corsa globale all’AI e le implicazioni per la cybersicurezza. In un momento di minore attualità, l’ambasciata finlandese a Canberra è diventata virale per ragioni ancora non chiare, aggiungendo un elemento di curiosità al già fitto programma.