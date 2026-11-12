Il 12 novembre il Cremlino ha aperto le porte a Mosca a due figure provenienti da Washington: Steve Witkoff e Jared Kushner. Inviati dal presidente donald trump, i due diplomatici sono stati incaricati di far ripartire le trattative di pace con la Russia dopo i colloqui trilaterali tenutisi ad Abu Dhabi. La decisione di convocare gli emissari avviene in un momento di crescente pressione internazionale per trovare un modo per porre fine al conflitto iniziato più di due anni fa.

Le trattative ad Abu Dhabi: un primo passo dopo otto mesi di silenzio

Il vertice di Abu Dhabi ha riunito le delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti in un ambiente che, secondo i partecipanti, è stato “teso ma costruttivo”. Le discussioni hanno toccato le garanzie di sicurezza richieste da Mosca, le pretese ucraine di sovranità e la necessità di aprire canali umanitari per la popolazione colpita dal conflitto.

Fonti presenti hanno descritto momenti di forte emotività, con entrambe le parti che hanno espresso rimostranze dopo nove mesi di interruzione delle trattative. Nonostante le divergenze, gli interlocutori hanno concluso che la ripresa del dialogo rappresenta una “finestra di opportunità” da sfruttare entro il 2027.

Passi simmetrici richiesti da Mosca

Durante la riunione di Abu Dhabi, i rappresentanti russi hanno sottolineato la necessità di vedere dei “passi simmetrici” da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, ovvero misure concrete che riducano la percezione di minaccia alla loro sicurezza. Tra le richieste emerse, figura la volontà di includere gli interessi russi in un futuro patto di sicurezza europeo, garantendo che la NATO non si avvicini ulteriormente ai confini russi. Gli Stati Uniti hanno risposto indicando una possibile disponibilità a negoziare un nuovo quadro di sicurezza, ma solo all’interno di un accordo più ampio volto a terminare la guerra in Ucraina.

Gli Stati Uniti spingono per un nuovo patto di sicurezza europeo

Secondo quanto riportato da fonti diplomatiche, Washington ha chiesto a Mosca di presentare una proposta concreta per un patto di sicurezza che includa misure volte a diminuire le tensioni con l’Europa. La proposta americana prevede che la Russia accetti la partecipazione di rappresentanti europei nei prossimi round di colloqui di pace, un punto finora ostacolato da Mosca. Inoltre, gli Stati Uniti hanno ribadito che qualsiasi accordo di sicurezza dovrà essere accettato sia da Kiev sia dai paesi europei, evitando così che la Russia ottenga un veto sulle decisioni di sicurezza del continente.

Zelensky e la domanda di una partecipazione europea

Nel frattempo, dal suo impegno a Dublino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che “porre fine a questa guerra senza la partecipazione dell’Europa sarebbe ingiusto e, francamente, impossibile”. Zelensky ha espresso che il futuro delle negoziazioni dipende in gran parte dal ruolo di Washington, affermando: “Molto dipende dalla Russia, ma ancora di più dagli Stati Uniti”. Il leader di Kiev ha inoltre evidenziato l’importanza di ottenere risposte concrete per la situazione umanitaria del suo popolo, auspicando che gli emissari americani tornino da Mosca con “dettagli specifici” sui possibili passi verso la pace.

Cosa si attende dall’incontro di Mosca

Le aspettative su quello che Putin potrà offrire durante l’incontro sono alte. Kiev spera in indicazioni chiare su come la Russia intenda procedere verso un accordo di sicurezza, mentre gli Stati Uniti mirano a assicurare la presenza di rappresentanti europei nei prossimi colloqui. La dichiarazione di Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, che la discussione si svolgerà “come al solito”, suggerisce che le parti cercheranno di mantenere un tono di continuità, ma senza nascondere le profonde divergenze. Se le trattative dovessero avanzare, il risultato influenzerà non solo la fine del conflitto, ma anche la configurazione della sicurezza in Europa per i prossimi decenni.