È morta Nicoletta Irato, sindaca di Mazzano Romano e consigliera metropolitana. Il cordoglio dei Comuni vicini e il ricordo della nipote Gloria.

La comunità di Mazzano Romano è in lutto per la scomparsa di Nicoletta Irato, sindaca del paese e consigliera della Città metropolitana di Roma Capitale. La notizia ha suscitato profonda commozione non soltanto tra i cittadini che rappresentava, ma anche nei territori vicini, dove diverse amministrazioni comunali hanno voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia e all’intera comunità.

Tra i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive ci sono quelli dei Comuni di Calcata e Campagnano di Roma. Entrambe le amministrazioni hanno ricordato la prima cittadina, sottolineandone l’impegno istituzionale e le qualità personali. Un dolore che supera i confini di Mazzano Romano e coinvolge un territorio nel quale Irato aveva costruito rapporti e collaborazioni nel corso della sua attività pubblica.

Il ricordo del sindaco di Calcata: “Una donna combattiva”

Tra le prime manifestazioni di vicinanza c’è stata quella del Comune di Calcata. Il sindaco Cristian Di Giovanni e l’amministrazione comunale hanno affidato a un messaggio istituzionale il proprio ricordo di Nicoletta Irato, esprimendo dispiacere per una perdita che ha colpito anche le comunità confinanti.

Nel messaggio sono state ricordate soprattutto le caratteristiche umane della sindaca: il suo carattere combattivo, il sorriso e la disponibilità nei rapporti con gli altri. Un pensiero particolare è stato rivolto anche al suo amore per la famiglia, per i cittadini di Mazzano Romano e per i suoi amati gatti.

Parole che restituiscono un ritratto personale della prima cittadina, andando oltre il ruolo istituzionale. Il Comune di Calcata ha quindi espresso la propria vicinanza ai familiari e a tutti i cittadini chiamati ad affrontare questo momento di dolore.

Anche Campagnano di Roma esprime il proprio cordoglio

Un messaggio di condoglianze è arrivato anche da Campagnano di Roma. Il sindaco e l’intera amministrazione comunale hanno ricordato la scomparsa di Irato, sottolineando il suo ruolo alla guida di Mazzano Romano e il suo impegno come consigliera della Città metropolitana di Roma Capitale.

La vicinanza tra le due realtà amministrative ha reso ancora più sentita la partecipazione al lutto. Le condoglianze sono state rivolte alla famiglia, alla comunità di Mazzano Romano e a tutte le persone che hanno condiviso con la sindaca un percorso personale e istituzionale.

Il dolore per la morte della nipote Gloria, scomparsa a 17 anni

Nella vita di Nicoletta Irato c’era anche una vicenda familiare particolarmente dolorosa. La sindaca era infatti zia di Gloria Mancini, la ragazza di appena 17 anni morta il 19 settembre in un incidente stradale sulla Mazzanese, nel territorio di Nepi.

La giovane aveva perso la vita nello scontro tra due automobili. La tragedia aveva profondamente scosso il territorio, lasciando familiari, amici e conoscenti nello sconforto.

In quei giorni Irato aveva condiviso pubblicamente il dolore della comunità, facendosi interprete dello smarrimento e della sofferenza di un paese colpito da una perdita così giovane e improvvisa. Aveva espresso la propria vicinanza alla famiglia della ragazza, condividendo un dolore che la riguardava anche personalmente.

Oggi quel ricordo assume un significato ancora più doloroso, alla luce della scomparsa della stessa sindaca. Mazzano Romano perde così la propria rappresentante istituzionale, mentre dai Comuni vicini continuano ad arrivare testimonianze di affetto e solidarietà.