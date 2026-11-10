Il governo moldavo ha annunciato, in una conferenza sull’allargamento dell’Unione Europea, l’intenzione di adottare integralmente il regime di sanzioni UE contro Russia e Bielorussia. Il ministro degli Esteri, Mihai Popșoi, ha dichiarato che il paese ha già recepito il 91 % delle misure restrittive, con un ritardo limitato solo nel pacchetto settoriale del 2014.

L’obiettivo dichiarato è quello di allinearsi al 100 % entro il 2030, quando la Moldova punta a concludere le trattative di adesione.

Moldova si impegna a chiudere il divario con le sanzioni UE

Popșoi ha spiegato che l’amministrazione sta attualmente lavorando per colmare il “piccolo ritardo” del settore settoriale, individuando meccanismi e soluzioni operative.

Nel frattempo, il Primo Ministro Vasile Tofan ha anticipato l’introduzione, a medio-termine, di requisiti di visto per i cittadini russi e bielorussi, in linea con le direttive europee. Sebbene non abbia fornito date precise, Tofan ha sottolineato che, se le norme UE lo richiedono, il governo non esiterà a prendere le decisioni necessarie per avanzare nel processo di integrazione.

Le critiche dell’opposizione pro-russa

Le mosse di Chisinau hanno suscitato l’opposizione del leader socialista Igor Dodon, che ha definito la politica di allineamento “ostile” e ha avvertito che porterà nuove sofferenze alla popolazione. Dodon, ex presidente, ha usato i social per chiedere al governo di riconsiderare le sanzioni, sostenendo che gli interessi economici del paese ne risentiranno.

Una nuova linea elettrica: indipendenza energetica dal territorio transnistriano

Il 8 novembre, la presidenza moldava, insieme al Commissario UE per l’allargamento Marta Kos, ha inaugurato una linea di 400 kV della lunghezza di 158 km, che collega Vulcănești a Chisinău. La connessione consente di importare energia direttamente dal mercato rumeno, evitando il nodo elettrico di Cuciurgan, controllato dalla regione separatista di Transnistria, sostenuta da Mosca. Il progetto, finanziato con un prestito di 61 milioni di euro della Banca Mondiale, rappresenta la prima infrastruttura di questo tipo costruita dalla Moldova dopo l’indipendenza.

Impatto sulla dipendenza dal gas russo

Contestualmente, la presidente Maia Sandu ha confermato che la Moldova non acquista più gas russo, sottolineando che “per decenni Mosca ha usato l’energia per ricattarci. Non più”. La nuova linea elettrica riduce il rischio di disconnessioni causate dalle tensioni in Ucraina, dove le infrastrutture condivise subiscono quotidianamente attacchi russi. Sandu ha inoltre annunciato due ulteriori progetti di collegamento con la Romania, per un totale di circa 237 milioni di euro di finanziamenti europei, consolidando la scelta di un approvvigionamento energetico libero da pressioni moscovite.

Il dipartimento di Energia ha evidenziato che la capacità aggiuntiva fornita dal nuovo collegamento ridurrà i costi di importazione e favorirà la stabilità del sistema elettrico moldavo, soprattutto durante l’inverno. Il presidente ha inoltre ricordato l’ultimo taglio di corrente avvenuto nel 2021, imputato a ritorsioni russe, e ha assicurato che le autorità stanno rafforzando le difese cyber e fisiche dei nodi critici, dopo un attacco informatico di ottobre.