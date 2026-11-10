Nel corso degli ultimi mesi il dibattito sulla possibilità di portare a casa i piatti non finiti è riemerso con forza. Dopo essere stato cancellato nella versione finale del ddl concorrenza, il principio è tornato all’attenzione dei legislatori grazie a una proposta avanzata dalla Lega. L’iniziativa, presentata da Andreuzza, Di Mattina e Toccalini, mira a riequilibrare il rapporto fra consumatore e ristoratore, ponendo al centro la responsabilità condivisa nella lotta allo spreco.

Il testo dell’emendamento afferma che il consumatore ha diritto di trattenere per l’asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati. Allo stesso tempo, gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione sono tenuti a agevolare l’esercizio di questo diritto, rispettando le norme di sicurezza igienico-sanitaria vigenti. La formulazione è stata pensata per non intaccare l’organizzazione interna dei locali, ma per favorire una pratica già diffusa in molti paesi europei.

L’emendamento della Lega che ridà il diritto alla doggy bag

L’emendamento, inserito come proposta di modifica al disegno di legge, si basa su tre pilastri: riconoscimento del diritto al asporto, obbligo di disponibilità da parte dei ristoratori e rispetto delle norme sanitarie. I relatori hanno sottolineato che la misura non vuole imporre un servizio gratuito, ma garantire al cliente la possibilità di portare via ciò che non ha consumato, senza ostacoli burocratici.

Il linguaggio è stato volutamente flessibile, così che i gestori possano adeguare le procedure alle proprie specificità operative.

Obblighi per ristoranti e norme igienico-sanitarie

Procedura di consegna degli avanzi

Secondo l’emendamento, i locali devono predisporre contenitori idonei e informare il cliente sulle modalità di conservazione e trasporto degli alimenti. L’operatore, inoltre, è tenuto a garantire che il cibo confezionato rispetti i criteri di igiene e sicurezza alimentare, evitando contaminazioni. La normativa prevede che la confezione sia effettuata entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, così da non compromettere la freschezza del prodotto. In caso di mancato rispetto, le autorità sanitarie potranno comminare sanzioni amministrative.

Obiettivo di ridurre lo spreco alimentare

Impatto ambientale previsto

Il vero motore dell’iniziativa è la volontà di contrastare lo spreco alimentare, una piaga che costa all’economia europea centinaia di miliardi di euro ogni anno. Consentendo al consumatore di portare via gli avanzi, si stima una riduzione significativa dei rifiuti organici prodotti dai ristoranti. Gli esperti di sostenibilità hanno calcolato che, se adottata a livello nazionale, la misura potrebbe far diminuire fino al 15% il volume di cibo scartato nella ristorazione fuori casa. Oltre al beneficio ambientale, si attende un vantaggio sociale, poiché le famiglie potranno risparmiare sui pasti.

La proposta della Lega rappresenta un passo concreto verso una ristorazione più responsabile. Se la modifica verrà approvata, i consumatori potranno esercitare il diritto di asporto senza timore di sanzioni, mentre i ristoratori dovranno adeguare le proprie procedure a un nuovo standard di servizio e igiene. Il dibattito in Parlamento continuerà, ma già si intravede un futuro in cui il concetto di “doggy bag” diventa parte integrante della cultura culinaria italiana.