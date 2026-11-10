Cresce il mercato delle eSIM, Airalo unicorno del settore

Milano, 10 nov. (askanews) – Un settore in forte crescita e un’azienda che fa segnare numeri sempre più significativi. Il comparto delle eSIM, le schede telefoniche digitali, è in espansione in tutto il mondo e Airalo è uno dei grandi protagonisti di questo mercato. Li abbiamo incontrati per farci spiegare come si è evoluto il settore.”Oggi la eSIM – ha dato ad askanews Matteo Papa, Regional Director Europa di Airalo – è una soluzione sempre più conosciuta, sempre più usata e aiuta naturalmente i viaggiatori a connettersi all’estero in maniera molto semplice e flessibile.

È un mercato in fortissima espansione, principalmente per tre fattori. Il primo è chiaramente la diffusione degli smartphone compatibili, pensiamo che Apple ha lanciato gli ultimi iPhone che sono compatibili solo con SIM digitali. Una crescente familiarità delle soluzioni digitali e poi naturalmente la necessità di contenere i costi di roaming. Quindi questi sono un po’ i principali fattori che hanno accelerato l’adozione delle eSIM, un mercato che fino all’anno scorso valeva quasi 2 miliardi e che si stima arriverà a un valore di 9 miliardi entro 2030″.

Numeri importanti che per quanto riguarda Airalo – che già oggi offre pacchetti dati in oltre 200 destinazioni al mondo, che consentono ai viaggiatori di essere online non appena atterrati in un Paese straniero – sono altrettanto significativi. “La crescita che abbiamo avuto – ha aggiunto il manager – riflette molto la maturazione del mercato.

Fa un po’ impressione pensare che fino all’anno scorso Airalo ha comunicato 20 milioni di utenti, a metà di quest’anno abbiamo superato i 30 milioni, questo numero globale. Abbiamo anche ricevuto il nostro ultimo investimento a luglio del 2025, 220 milioni di dollari ha portato la valutazione di aereo a superare i miliardi di dollari e quindi siamo diventati anche primo unicorno del settore eSIM”.Per il futuro l’evoluzione dell’offerta di Airalo è legata a una ancora maggiore semplicità d’uso e a una maggiore copertura di Paesi, oltre, come tengono a sottolineare dal”azienda, alla perdurante trasparenza dei costi. E poi c’è il grande progetto della Universal eSIM. “Con il lancio dell’eSIM universale – ha concluso Matteo Papa – quello che abbiamo fatto è stato creare un’unica eSIM, quindi i viaggiatori avranno la possibilità di configurare un’unica eSIM sulla quale andare ad aggiungere pacchetti in base ai viaggi che si fanno, quindi non più la necessità di configurare diverse schede, ma un’esperienza ancora più semplice”. In sostanza, una volta attivata la nuova soluzione Airalo, gli utenti non dovranno più installare una nuova eSIM ogni volta che viaggiano: potranno semplicemente acquistare il pacchetto più adatto alle proprie esigenze. In pratica, niente più passaggi da una eSIM all’altra: un’unica connessione che accompagna il cliente ovunque vada. Perché per chi viaggia la connessione è un punto ormai praticamente imprescindibile.