Svimez, il Sud cresce più del Nord ma resta l'emergenza sociale

Milano, 10 nov. (askanews) – Il Sud cresce più del resto d’Italia, ma la ripresa economica non basta a migliorare le condizioni di vita di milioni di persone. È il quadro che emerge dal Rapporto Svimez 2026 sull’economia e la società del Mezzogiorno, presentato a Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Tra il 2021 e il 2025 il Pil meridionale è aumentato del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord, grazie soprattutto agli investimenti e alle risorse del Pnrr.

Anche nel 2026 il Sud dovrebbe crescere leggermente di più, dello 0,9% contro lo 0,8%, ma nel 2027 la tendenza rischia di invertirsi con l’esaurirsi della spinta del Piano.E soprattutto, alla crescita economica non corrisponde un analogo progresso sociale. Dal 2021 sono stati creati 643mila posti di lavoro, ma solo 70mila sono andati agli under 35.

I salari reali sono diminuiti di quasi il 10% e un milione e 200mila persone lavorano pur vivendo in famiglie a rischio povertà. Quasi un dipendente su quattro guadagna meno di 9 euro lordi l’ora.Restano profonde anche le disuguaglianze nei servizi e nelle condizioni di vita: una famiglia su sette è in povertà energetica e quasi la metà dei minori vive in nuclei familiari che non potrebbero affrontare una spesa imprevista.A pesare sul futuro del Mezzogiorno è poi la fuga dei giovani: 154mila tra i 25 e i 34 anni si sono trasferiti al Centro-Nord negli ultimi cinque anni.

E le previsioni demografiche indicano un calo del 26% degli under 15 entro il 2040.Per la Svimez, la sfida è trasformare la crescita economica in migliori salari, servizi e opportunità, soprattutto per le nuove generazioni, evitando che il rallentamento degli investimenti riapra il divario tra Nord e Sud.