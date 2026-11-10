COP31, Guterres: basta ritenere tabù l'addio a combustibili fossili

Antalya (Turchia), 10 nov. (askanews) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando alla COP31 ad Antalya, in Turchia, ha chiesto di “smettere di considerare l’abbandono dei combustibili fossili come un tabù o una sfida impossibile da affrontare”.”In 130 paesi i prezzi della benzina sono aumentati di circa il 26% e quelli del diesel del 38% – ha dichiarato Guterres – famiglie, aziende e governi ne stanno pagando il prezzo.

Nel frattempo, nove compagnie petrolifere stanno incassando oltre 95 miliardi di dollari in soli tre mesi. Si tratta di oltre un miliardo di dollari al giorno”.”L’unica risposta – ha proseguito – è ridurre la dipendenza stessa dai combustibili fossili, attraverso l’energia pulita, le reti, lo stoccaggio, l’efficienza energetica e ‘elettrificazione verde”.Secondo il Segretario delle Nazioni Unite, i leader mondiali “devono essere all’altezza della situazione”.

“Sappiamo che i ritardi hanno un impatto particolarmente pesante sull’azione per il clima”, ha aggiunto.In un anno caratterizzato da eventi estremi, tra ondate di calore e disastri naturali, la crisi energetica alimentata dalla guerra in Medio Oriente, ha ricordato Guterres, sta mettendo a dura prova i prezzi e creando gravi difficoltà fiscali per i governi, indebolendo anche le ambizioni climatiche.