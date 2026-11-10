Aiuti militari all'Ucraina, Giorgetti non firma il decreto: la maggioranza è divisa

Il tredicesimo pacchetto di aiuti italiani all’Ucraina diventa un nuovo terreno di scontro all’interno della maggioranza. A poche ore dalla presentazione del provvedimento al Copasir, emerge infatti un problema legato alla firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che secondo quanto riferito da fonti della Lega non avrebbe ancora sottoscritto il decreto.

Una situazione che riaccende le divergenze tra gli alleati di governo sulla prosecuzione delle forniture militari a Kiev, con Matteo Salvini sempre più critico nei confronti della strategia adottata dall’esecutivo.

Missili Aster e sistemi antiaerei tra le possibili forniture: Crosetto conferma il sostegno a Kiev

Per quanto riguarda i materiali destinati all’Ucraina, il nuovo intervento non dovrebbe limitarsi alle attrezzature per la popolazione civile, tra cui i generatori elettrici, ma comprendere anche componenti militari per rafforzare la protezione dello spazio aereo.

Tra le ipotesi circolate figura l’invio di missili Aster, utilizzati dai sistemi di difesa Samp-T, già forniti in precedenza dall’Italia insieme alla Francia. Si tratta di strumenti particolarmente importanti per Kiev, che deve fronteggiare bombardamenti russi sempre più frequenti e difficili da contrastare. Il contenuto effettivo del pacchetto, tuttavia, non è stato reso pubblico.

Nel corso del question time al Senato del 5 novembre, Crosetto aveva spiegato che le esigenze militari ucraine sono cambiate rispetto alle prime fasi dell’invasione russa. Inizialmente, aveva ricordato il ministro, Kiev chiedeva ai partner internazionali qualsiasi genere di materiale utile a sostenere la resistenza. Con il prolungarsi del conflitto, invece, le necessità si sono progressivamente concentrate su tecnologie e sistemi più specifici, non sempre disponibili negli arsenali italiani. Da qui anche la riduzione dell’entità delle forniture rispetto ai primi interventi.

Il titolare della Difesa ha comunque confermato la volontà di rispettare gli accordi internazionali, dichiarando: «Rispetteremo i patti che abbiamo preso con i nostri alleati europei Nato, con il gruppo ucraino e con l’Ucraina». Tra le criticità indicate da Crosetto figura anche il rapido sviluppo tecnologico degli armamenti russi, in particolare dei droni Shahed, la cui velocità rende sempre più complicata l’intercettazione. Parallelamente, il governo dovrà affrontare un’altra questione: l’attuale autorizzazione all’invio di aiuti scade il 31 dicembre 2026. Crosetto ha già manifestato l’intenzione di chiedere una proroga del meccanismo anche per il 2027, così da garantire la continuità degli interventi.

Ucraina, Giorgetti non firma il tredicesimo pacchetto di aiuti: cresce la tensione nella maggioranza

Il nuovo caso politico si è aperto dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva annunciato il completamento delle firme sul provvedimento, comprese quelle di Giorgetti e del ministro della Difesa Guido Crosetto. In serata, tuttavia, sono arrivate precisazioni di segno opposto da ambienti della Lega: il titolare del Mef non avrebbe ancora apposto la propria firma perché nella giornata di lunedì 9 novembre si trovava a Bruxelles per partecipare agli appuntamenti dell’Eurogruppo e dell’Ecofin.

La vicenda si inserisce in un clima già complicato dalle posizioni espresse da Matteo Salvini, che dopo il congresso del Carroccio del 25 ottobre ha ribadito la necessità di cambiare strategia nei confronti del conflitto. Il vicepremier ha contestato la prosecuzione delle forniture militari, sostenendo che, dopo quattro anni di guerra, occorra puntare maggiormente sulla diplomazia e sulla ricerca di una soluzione negoziale. Una posizione che si discosta da quella di Fratelli d’Italia e Forza Italia, favorevoli a mantenere il sostegno a Kiev. La mancata sottoscrizione del decreto da parte del ministro dell’Economia assume quindi un significato politico particolare, anche perché il provvedimento interministeriale richiede il coinvolgimento di Difesa, Esteri ed Economia. Senza il completamento dell’iter, le nuove forniture non possono essere formalizzate e avviate.

Oggi, martedì 10 novembre alle ore 15, Crosetto è atteso al Copasir, dove illustrerà i contenuti del tredicesimo pacchetto, classificati come quelli dei precedenti interventi.