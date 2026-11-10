Negli ultimi cinque anni il Servizio sanitario nazionale ha subito una riduzione non evidente, quantificata in 22,7 miliardi di euro. Il calo è il risultato di un progressivo indebolimento del Fondo sanitario nazionale (FSN) rispetto al prodotto interno lordo (Pil). La valutazione è stata presentata durante l’audizione della manovra davanti alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.

Crescita assoluta del fondo e declino relativo al Pil

Dal 2022 al 2027 il FSN è passato da 125,4 miliardi a 146,3 miliardi, un incremento nominale di 20,9 miliardi. Tuttavia, il rapporto tra il fondo e il Pil è sceso dal 6,27 % del 2022 al 6,14 % nel 2026 e, secondo le previsioni, al 6,11 % nel 2027.

Come osserva Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, “piccoli decimali che, sommati tutti insieme, sono quasi un punto di Pil“.

Dettaglio delle percentuali dal 2022 al 2027

Nel 2022 il FSN copriva il 6,27 % della ricchezza prodotta dal Paese. Questo valore è diminuito di 0,13 punti percentuali entro il 2026 e, con la tendenza attuale, scenderà di ulteriori 0,03 punti entro il 2027.

L’effetto cumulativo di questi micro-adeguamenti si traduce in una perdita di potere d’acquisto pari a circa 22,7 miliardi di euro, se il rapporto fosse rimasto invariato ai livelli del 2022.

Impatto sui bilanci regionali e sulle scelte politiche

Le amministrazioni regionali hanno avvertito la pressione di questi tagli invisibili. Nel 2025 i bilanci delle Regioni mostrano un disavanzo di 2,3 miliardi, quasi 800 milioni in più rispetto al 2024. Di fronte a tale deficit, le scelte politiche si riducono a due opzioni: ridurre la gamma di servizi o far gravare ulteriori tasse sui cittadini. Cartabellotta sottolinea che, in entrambi i casi, “i cittadini pagano“.

Spesa sanitaria familiare e rinuncia alle cure

Nel 2025 le famiglie hanno speso 42,4 miliardi di euro per la salute. Sebbene la crescita della spesa sembri stabilizzarsi, il fenomeno non è dovuto a una maggiore copertura pubblica, ma al crescente numero di persone che non possono più sostenere costi sanitari. Attualmente, 5,6 milioni di italiani rinunciano a trattamenti, esami o visite mediche, una cifra che riflette l’impatto reale dei tagli invisibili sulla vita quotidiana.

Le proposte della Fondazione Gimbe

Di fronte a questo scenario, Gimbe ha avanzato alcune richieste concrete. Prioritaria è la destinazione integrale del voucher per gli anziani al fondo sanitario, poiché gli over-65 necessitano di un sostegno continuo più di un bonus puntuale. La fondazione evidenzia inoltre la necessità di rivedere la struttura di finanziamento, per garantire che la crescita nominale del fondo si traduca in una quota stabile o crescente sul Pil, evitando così ulteriori carenze invisibili.