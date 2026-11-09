Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al cosiddetto decreto Bollette bis, una misura che prevede l’introduzione di un price cap sul gas naturale impiegato nella produzione termoelettrica. Il limite è fissato a 58,9 €/MWh e entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, con una durata massima di 18 mesi. L’obiettivo dichiarato è quello di far scendere il costo medio dell’energia elettrica di circa 15 €/MWh, un beneficio che dovrebbe riguardare sia le famiglie sia le imprese.

Come funziona il meccanismo del tetto al prezzo del gas

Il price cap non si applica direttamente sulla bolletta dei clienti, ma agisce sul prezzo di acquisto all’ingrosso del gas da parte degli impianti di generazione. Quando il costo di mercato supera il limite di 58,9 €/MWh, la differenza viene compensata mediante un meccanismo di rimborso gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

La quota di sconto così generata viene poi ripartita, in parte, tra i produttori e, in parte, tra gli utenti con contratti a prezzo variabile, attraverso gli oneri di servizio presenti in bolletta.

Procedura di compensazione e ruolo delle autorità

Il rimborso è il risultato di una serie di simulazioni tecniche condotte dal GME, in stretta collaborazione con l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e la Commissione europea.

Le simulazioni hanno dovuto dimostrare che il tetto non provocherà distorsioni sul mercato interno, evitando di far scendere il prezzo dell’energia in Italia al di sotto di quello dei paesi confinanti, scenario potenzialmente lesivo delle norme sulla concorrenza.

Gli attori istituzionali dietro il provvedimento

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha presentato il provvedimento come il risultato di una lunga interlocuzione con la Commissione europea e di un lavoro congiunto con Arera e GME. Secondo le dichiarazioni del ministro, la misura è un “primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”. Il coordinamento istituzionale ha permesso di superare le obiezioni sollevate sia dalla Commissione europea – preoccupata per possibili distorsioni competitive – sia dalla Ragioneria Generale dello Stato, che aveva evidenziato un potenziale disallineamento di finanza pubblica relativo alla gestione dei proventi dalla vendita del gas stoccato nel 2022.

Risoluzione delle perplessità europee e nazionali

Le preoccupazioni di Bruxelles sono state sanate dimostrando che il tetto non impatterà sulla competitività dei Paesi vicini. Parallelamente, la Ragioneria ha accettato che i ricavi derivanti dalla vendita del gas stoccato nel 2022, destinati all’Arera per ridurre le bollette delle imprese energivore nel 2027, siano gestiti in maniera compatibile con il bilancio pubblico.

Impatto reale sulle bollette domestiche e aziendali

Le stime del think-tank Ecco indicano che, per una famiglia media, il risparmio annuo si aggirerà intorno ai 17 euro, ovvero circa 1,4 euro al mese. Questo valore risulta inferiore alle aspettative iniziali e quasi annullato dai rincari energetici, che hanno superato i 30 euro al mese dal febbraio scorso. Inoltre, il beneficio sarà più evidente per i clienti con contratti a prezzo variabile, poiché le tariffe fisse hanno subito minori aumenti negli ultimi mesi.

Critiche e perplessità dei soggetti interessati

Il co-leader di Assoventi ha definito il price cap una “beffa”, sostenendo che la misura non riduce il costo del gas, ma ne sposta semplicemente la quota sui consumatori con contratti variabili, lasciando invariata la spesa delle grandi imprese elettriche. Altri osservatori sottolineano che il tetto entrerà in vigore solo dal 2027, lasciando le famiglie senza protezione durante l’inverno corrente.