Simona Izzo l’ha svelata a Storie al Bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta, essendo lei una delle ospiti dell’ultima puntata dove ha spiegato come l’ha scoperta e che tipo di terapie ha effettuato per uscirne nelle migliori condizioni possibili. Si chiama Sindrome di Sjogren ed è una malattia autoimmune, scopriamo che sintomi porta e come si cura.

Sindrome di Sjogren, i sintomi da non sottovalutare

La sindrome di Sjogren come anticipato è una malattia autoimmune rara, quindi è causata dal sistema immunitario, principalmente per cause genetiche o virali e comporta problemi a livello di ghiandole salivari e lacrimali che non funzionano in modo normale.

Tra i sintomi che vale la pena monitorare vi è sicuramente una difficoltà a livello salivare, nella produzione di saliva e se questa interessa il naso si verificano episodi di secchezza nasale o epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso).

Un altro sintomo importante che certifica che il corpo si trova in una condizione preoccupante è la secchezza della pelle. Il problema è che si tratta spesso di sintomi facilmente confondibili con altre patologie e ciò rallenta l’individuazione della reale causa.

Sindrome di Sjogren, come si cura questa malattia cronica

Purtroppo al momento non esiste una cura specifica per la Sindrome di Sjogren.

Vi sono però diverse terapie che permettono di mitigare l’infiammazione cronica, tra questi la principale è l’idrossiclorochina. Spesso viene utilizzata per la stimolazione delle ghiandole salivari e lacrimali anche la pilocarpina, un punto debole di questo farmaco è che stimola tutte le ghiandole esocrine, difatti molte persone lamentano sudorazione esagerata.

Si possono utilizzare anche colliri ad alta densità e gel sostitutivi della saliva per mantenere correttamente idratata la bocca. Fondamentale infine avere un’igiene orale regolare, lavando i denti dopo ogni pasto ed effettuando pulizie dentali regolari perché l’assenza di produzione della saliva favorisce la produzione di carie dentali.