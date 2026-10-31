Sabato 31 ottobre, durante la puntata di Storie al bivio su Rai 2, Simona Izzo ha deciso di parlare apertamente di una problematica che fino a poco tempo fa era rimasta nascosta: la sindrome di Sjögren. L’intervista condotta da Monica Setta ha rivelato al pubblico la difficile esperienza che ha vissuto, trasformando una questione personale in un messaggio di solidarietà verso chi convive con una malattia autoimmune.

Il percorso dalla dermatite alla diagnosi di Sjögren

Il racconto di Izzo inizia con una dermatite apparentemente banale, che però non accennava a scomparire nonostante le terapie dermatologiche. In pochi mesi, la situazione si è aggravata con irritazioni oculari, stanchezza estrema (astenia) e un senso di profonda vulnerabilità, al punto da temere per la propria vita.

Dopo numerosi esami di routine inconcludenti, la attrice è giunta a sottoporsi a test più specialistici, dove un immunologo di grande esperienza ha individuato la causa: la sindrome di Sjögren, una patologia non mortale ma a lungo termine.

Impatto emotivo e sostegno familiare

Scoprire di avere una malattia cronica ha comportato per Simona un calvario psicologico.

La perdita di peso, i momenti di depressione e la sensazione di essere considerata una “malata immaginaria” hanno messo a dura prova la sua autostima. A sostenerla in questi momenti è stato il marito, il regista Ricky Tognazzi, che ha cercato di alleggerire la tensione preparando piatti vari, persino con panna e champagne, per ridare speranza e normalità alla quotidianità di sua moglie.

Che cos’è la sindrome di Sjögren

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, la sindrome di Sjögren è una malattia reumatica cronica autoimmune che attacca le ghiandole responsabili della produzione di saliva e lacrime. Colpisce quasi esclusivamente le donne: solo il 10% dei pazienti è maschile. Si distingue in due forme: la primaria, che si manifesta isolatamente, e la secondaria, che si presenta in concomitanza con altre patologie autoimmuni come l’artrite reumatoide o il lupus.

Sintomi più frequenti

I sintomi classici includono la secchezza oculare (xeroftalmia), percepita come sabbia o corpo estraneo negli occhi, e la secchezza della bocca (xerostomia), che rende difficili la masticazione, la deglutizione e aumenta il rischio di carie. Altri disturbi possono coinvolgere le mucose nasali, faringee, tracheali e genitali. A ciò si aggiungono manifestazioni sistemiche quali fatica cronica, dolori articolari, febbricola e, in casi più gravi, coinvolgimento di organi interni come polmoni, reni o sistema nervoso.

Trattamenti e gestione della malattia

Non esiste ancora una cura definitiva per la sindrome di Sjögren. La terapia si concentra sulla gestione dei sintomi e sulla prevenzione delle complicanze. Tra le misure più comuni troviamo l’uso di sostituti lacrimali, gel o colliri lubrificanti per gli occhi, e prodotti idratanti per la bocca come gel umettanti. Un’igiene dentale rigorosa e controlli periodici sono fondamentali per contrastare l’effetto della secchezza orale. Nei casi in cui compaiono manifestazioni infiammatorie o coinvolgimento d’organo, lo specialista può ricorrere a farmaci immunosoppressori, antimalarici di sintesi o corticosteroidi.

Il messaggio di Simona Izzo alle donne

Izzo ha deciso di condividere la sua esperienza per rompere il silenzio che spesso avvolge le patologie poco comprese. “Molte donne vivono sintomi difficili da sintetizzare e vengono etichettate come malate immaginarie”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della trasparenza e della consapevolezza. Attraverso la sua testimonianza, invita chiunque sospetti di avere una condizione simile a cercare una valutazione specialistica e a non sottovalutare i segnali del proprio corpo.