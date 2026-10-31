Tony Effe si trova in Cina insieme allo youtuber e amico Ale Della Giusta per scoprire tutti i segreti della pratica Shaolin, che unisce l'allenamento fisico a quello mentale. Su Instagram il rapper ha condiviso una storia che ha fatto preoccupare i fan.

Tony Effe si trova in Cina insieme allo youtuber e amico Ale Della Giusta per scoprire tutti i segreti della pratica Shaolin, che unisce l’allenamento fisico a quello mentale. Su Instagram il rapper ha condiviso una storia che ha fatto preoccupare i fan.

Tony Effe in Cina: la pratica Shaolin

Tony Effe in questi giorni si trova in Cina, precisamente a Zhengzhou insieme allo youtuber e amico Ale Della Giusta per scoprire tutti i segreti della pratica Shaolin, che unisce l’allenamento fisico a quello mentale.

Sul suo secondo profilo sui social, il rapper sta condividendo quello che sta facendo con i suoi follower, tra le prove ad esempio quella di imitare il suo maestro spaccando una pietra a mani nude, cosa però non riuscita a Tony Effe, che si è ritrovato con una mano dolorante. il rapper nelle varie clip è apparso sempre molto concentrato e determinato a mantenere uno stile di vita salutare.

Sotto un post ha scritto: un post: “I nemici più difficili da sconfiggere sono nascosti dentro di noi.” La scelta di adottare abitudini più sane come specificato più volte da lui stesso, nasce dall’esigenza di liberarsi dalla dipendenza dal fumo e di tenere a bada la sua iperattività.

Tony Effe, lo sfogo sui social: “Sono a pezzi”

Come detto Tony Effe si trova in Cina con lo youtuber Ale Della Giusta per scoprire tutti i segreti della pratica Shaolin, che unisce allenamento fisico a quello mentale. Nelle scorse ore però il rapper romano ha fatto preoccupare i fan, condividendo una storia su Instagram nella quale è uscita fuori tutta la sua fragilità emotiva: “Oggi sono triste, mi manca la mia famiglia, non sto dormendo, sono a pezzi.” Uno sfogo che lascia intravedere tutta la sua vulnerabilità e che ha subito attirato l’attenzione dei sui fan. Un viaggio, quello che ta compiendo, che sta mettendo a dura prova sia il suo corpo che la sua mente.