Una telefonata che sembrava provenire dalla propria banca si è trasformata in una truffa costata cara a Veronica Peparini. La coreografa ha raccontato sui social di essere stata raggirata da un falso operatore, ritrovandosi con appena quattro euro sul conto corrente. Ecco come è andata.

Veronica Peparini truffata al telefono: il raggiro sfruttando la scadenza del bancomat

Una telefonata apparentemente innocua si è trasformata in una brutta sorpresa per Veronica Peparini, vittima di una frode che le ha fatto perdere il denaro depositato sul conto corrente. A rendere pubblica la vicenda è stata la stessa coreografa, che attraverso alcune Instagram Stories ha voluto condividere la propria esperienza per mettere in guardia chi la segue.

«Voglio fare questa storia perché può essere d’aiuto a moltissime persone. Io ieri sono stata truffata», ha dichiarato, spiegando come sia riuscita a cadere nell’inganno.

A contattarla sarebbe stato un uomo che si è qualificato come dipendente della filiale Intesa Sanpaolo. Il malintenzionato avrebbe fatto leva su due circostanze realmente esistenti: la scadenza imminente della carta bancomat e la necessità di modificare l’indirizzo al quale ricevere quella nuova.

Una coincidenza che ha contribuito a rendere credibile la conversazione. «Io ci ho creduto perché erano tutte cose vere», ha ammesso Peparini. Il presunto impiegato le avrebbe successivamente proposto di aggiornare anche le credenziali dell’home banking e i dati dell’applicazione, chiedendole alcune informazioni personali. Convinta di avere a che fare con un rappresentante della banca, la coreografa ha assecondato le richieste.

“Mi hanno lasciato 4 euro sul conto”. Il dramma di Veronica Peparini: il racconto choc

L’amara scoperta è arrivata soltanto il mattino seguente. Quando ha controllato il proprio conto corrente, Veronica Peparini ha trovato una disponibilità residua di appena quattro euro. «E stamattina mi sono ritrovata con solo quattro euro sul conto», ha raccontato sui social, manifestando tutta la propria incredulità per quanto accaduto.

Nel corso della telefonata, l’uomo le avrebbe chiesto se fosse proprio la Veronica Peparini conosciuta dal pubblico televisivo. Una volta ottenuta la conferma, avrebbe approfittato dell’occasione per domandarle un saluto destinato alla figlia. La donna, pensando di trovarsi davanti a un semplice fan, aveva accettato di buon grado, senza rendersi conto di chi ci fosse realmente dall’altra parte della cornetta. «E io come una cogli**a ho fatto pure il saluto alla figlia. Sei uno stron*o», ha commentato con evidente amarezza. Dopo aver denunciato pubblicamente l’accaduto, Peparini ha condiviso anche il numero di telefono dal quale sarebbe partita la chiamata, ricevuta nel pomeriggio precedente, poco prima delle 16.