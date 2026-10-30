Un terribile incidente ha coinvolto il mezzo pesante e una coppia di turisti tedeschi in visita nel nostro paese.

Un altro incidente stradale nel nostro paese pone l’accento sul pericolo che corrono le persone che utilizzano i veicoli più esposti come biciclette e motociclette, che come è risaputo godono di minori protezioni per il corpo rispetto al tetto di un’automobile. Nonostante i numerosi proclami le strade del nostro paese per la maggior parte non sono adatte ad un duplice traffico veicolare bici-auto.

Il tratto di strada dell’incidente con protagonista il TIR era già attenzionato

L’incidente è avvenuto a Bordighera, in un tratto di strada che già in passato era stato protagonista di incidenti dalla grave entità e ciò nonostante non si è fatto il possibile per cercare di rendere la viabilità migliore per un ottimo connubio tra mezzi pesanti e veicoli a due ruote.

Come risaputo l’altezza del tir non permette di vedere l’angolo morto, dove i ciclisti spesso si mettono per poi superarlo e proseguire per la sua strada, per questo motivo i veicoli sono dotati della scritta che segnala di non posizionarsi negli angoli ciechi.

I passi in avanti ci sono stati a livello di sicurezza ma sembrano non bastare a scongiurare episodi di questo tipo.

Incidente tra bici e TIR, morto un uomo tedesco, grave la moglie

Come anticipato il sinistro si è verificato lungo la via Aurelia a Bordighera, un tratto ad alto scorrimento dove i TIR viaggiano a velocità sostenuta, per cause ancora da accertare il mezzo pesante avrebbe urtato e ucciso sul colpo l’uomo in bici, un turista tedesco, ed avrebbe colpito anche la moglie.

Come riporta il sito Primocanale sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Ospedaletti ed hanno eseguito le manovre di soccorso sul corpo della donna, per l’uomo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In merito al successivo decorso della donna non si hanno ancora notizie e la prognosi resta riservata, le condizioni restano gravi.