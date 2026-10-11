Grave incidente stradale questa mattina, domenica 11 ottobre 2026, a Signa (Firenze) dove un’auto ha travolto un gruppo di ciclisti. Due di loro sarebbero in prognosi riservata. I dettagli di quanto accaduto.

Signa, auto invade la corsia opposta e travolge un gruppo di ciclisti

Gravissimo incidente stradale questa mattina, domenica 11 ottobre 2026, a Signa, nei pressi di Firenze, dove un’auto ha travolto un gruppo di ciclisti che stava percorrendo la via dello Stradone dei Renai.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuti verso le ore 10:00 quando l’auto, una Seat Ibiza guidata da una donna, avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo diversi ciclisti prima di finire fuori strada. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, tra cui anche l’elisoccorso, e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i i rilievi per capire l’esatta dinamica di questo terribile incidente: tra le ipotesi al vaglio anche quella di una distrazione.

La donna è risultata negativa all’alcol test.

Auto travolge un gruppo di ciclisti, è emergenza: molti feriti

Come visto questa mattina verso le ore 10:00 si è verificato un terribile incidente stradale a Signa, dove un’auto, dopo aver invaso la corsia opposta, ha travolto un gruppo di ciclisti. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno fatto sì che la vettura invadesse la corsia opposta, si ipotizza una distrazione da parte della donna al volante della Seat Ibiza, una 65enne.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e l’elisoccorso, con diversi ciclisti feriti, di età compresa tra i 60 e i 70 anni. Quattro di loro sono stati portati all’ospedale fiorentino di Careggi: hanno tutti politraumi e per due di loro la prognosi è riservata. Gli altri tre ciclisti sono invece stati portati all’ospedale di Prato, sono tutti codici gialli. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso con l’obiettivo di chiarire la dinamica.