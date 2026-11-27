Meteo sabato 28 novembre 2026, allerta gialla in sei regioni per piogge e temporali. Ecco le zone interessate e le previsioni.

L’ultima perturbazione che ha attraversato l’Italia si sta allontanando, lasciando spazio a un fine settimana caratterizzato da un tempo più stabile, ma anche da temperature in deciso calo. Prima del ritorno del sole, però, alcune zone della Penisola dovranno ancora fare i conti con piogge e temporali. I fenomeni saranno concentrati soprattutto sulle regioni centrali adriatiche e su parte del Sud.

Per la giornata di domani, sabato 28 novembre 2026, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in diversi settori di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Si tratta di una criticità ordinaria, legata agli ultimi effetti del maltempo in allontanamento.

Allerta meteo gialla sabato 28 novembre: le zone interessate

Il bollettino della Protezione Civile segnala diverse aree in cui saranno possibili temporali, piogge intense e situazioni di criticità legate al territorio. In particolare, per il rischio idraulico è stata valutata un’allerta gialla in Calabria, sui versanti tirrenici centro-meridionali e meridionali e sul versante ionico meridionale.

Per quanto riguarda il rischio temporali, invece, le zone interessate sono più numerose.

In Abruzzo l’allerta riguarda il Bacino Basso del Sangro, i Bacini Tordino Vomano e il Bacino del Pescara. In Calabria sono coinvolti gli stessi settori indicati per il rischio idraulico, mentre in Molise l’attenzione è rivolta alla zona Litoranea.

In Puglia l’allerta gialla interessa il Tavoliere, i bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Gargano e le isole Tremiti, oltre al Basso Fortore. In Sicilia sono coinvolte le aree nord-orientali del versante ionico, quelle nord-orientali del versante tirrenico e le isole Eolie, insieme al settore centro-settentrionale tirrenico.

L’allerta per rischio idrogeologico riguarda invece Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Nelle Marche la zona indicata nel bollettino è Marc-4. Per le altre regioni sono interessati i settori già segnalati per il rischio temporali. La situazione resta quindi da monitorare soprattutto nelle aree in cui le precipitazioni potrebbero provocare disagi.

Meteo, le previsioni per sabato: sole al Nord e piogge al Centro-Sud

Le previsioni per sabato 28 novembre indicano una situazione diversa tra le varie zone d’Italia. Al Nord il tempo sarà in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle prime ore della giornata, tuttavia, sulle pianure potranno formarsi foschie e banchi di nebbia, soprattutto nelle zone più basse.

Al Centro saranno invece le regioni adriatiche a fare i conti con una maggiore instabilità. Sono previste nuvole, piogge e possibili temporali, in particolare lungo le coste. Qualche precipitazione potrà interessare anche il basso Lazio e la parte settentrionale della Sardegna.

Al Sud il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temporali inizialmente concentrati sui settori adriatici. Nel corso della giornata i fenomeni potranno estendersi anche alla Sicilia e alla Calabria, per poi perdere intensità durante la serata.

La novità principale del weekend sarà però il calo delle temperature. Le minime sono previste in diminuzione su tutta la Penisola, mentre le massime scenderanno soprattutto al Centro-Sud. L’Italia si prepara quindi a lasciare alle spalle il maltempo più intenso, ma dovrà fare i conti con un clima decisamente più freddo. Il fine settimana sarà in generale più asciutto e soleggiato, anche se nelle prime ore di sabato alcune regioni dovranno ancora prestare attenzione alle condizioni meteorologiche.