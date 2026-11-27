Allerta meteo del 27 novembre, otto regioni sotto osservazione: temporali in arrivo e possibili disagi per il rischio idrogeologico e idraulico.

Il maltempo continua a interessare l’Italia, con una nuova perturbazione pronta a portare piogge, temporali e forti raffiche di vento in diverse zone della Penisola. Per venerdì 27 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla in otto regioni, soprattutto al Centro-Sud, per possibili criticità legate al rischio idrogeologico e idraulico.

Ecco quali sono le aree interessate e cosa prevede il bollettino.

Maltempo sull’Italia, allerta meteo gialla in otto regioni: le zone a rischio

L’Italia continua a fare i conti con una fase di instabilità atmosferica che non accenna a esaurirsi. Anche venerdì 27 novembre 2026 sono previste piogge, temporali e forti raffiche di vento su gran parte della Penisola, con fenomeni più insistenti sulle regioni centro-meridionali.

Una nuova perturbazione contribuirà a mantenere condizioni meteorologiche avverse anche nei prossimi giorni. Alla luce delle previsioni e dei fenomeni attesi, la Protezione Civile ha disposto l’allerta meteo gialla in otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

I fenomeni potrebbero determinare criticità sia di natura idraulica sia idrogeologica, oltre a temporali localmente intensi.

Sono attese raffiche di vento settentrionale che, in alcune aree, potrebbero raggiungere gli 80 chilometri orari. Situazione più favorevole al Nord-Ovest, sul Triveneto, lungo il versante tirrenico centrale e in Sardegna, dove sono previste maggiori possibilità di schiarite.

Temporali e rischio idrogeologico, il bollettino della Protezione Civile: tutte le aree interessate

Nel dettaglio, l’avviso di ordinaria criticità per rischio idraulico riguarda alcune zone della Calabria, in particolare i versanti tirrenici centro-settentrionale e settentrionale, e della Campania, tra cui la Piana campana, Napoli, le isole, l’area vesuviana, l’Alto Volturno e il Matese. Per quanto riguarda il rischio temporali, l’allerta interessa l’Abruzzo, con il Basso Sangro, i bacini del Tordino-Vomano e il bacino del Pescara; la Basilicata; la Calabria tirrenica centro-settentrionale; il litorale del Molise; il Salento, in Puglia; e numerosi settori della Sicilia. Nell’Isola sono coinvolti i versanti ionici e tirrenici del Nord-Est, le aree centro-settentrionali, il Nord-Ovest, le isole Eolie, Egadi e Pelagie, oltre al Sud-Ovest e a Pantelleria.

Il quadro comprende anche diverse zone sottoposte ad allerta gialla per rischio idrogeologico. In Abruzzo sono interessati il Basso Sangro, i bacini del Tordino-Vomano e il bacino del Pescara. In Campania l’avviso comprende Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. In Molise le aree coinvolte sono Frentani-Sannio-Matese, Litoranea e Alto Volturno-Medio Sangro; in Puglia il Salento. L’allerta interessa inoltre diversi settori della Sicilia, già coinvolti dal rischio temporali, e in Umbria le zone di Chiascio-Topino, Alto Tevere e Nera-Corno. Le condizioni meteorologiche richiedono quindi particolare attenzione, soprattutto nelle aree interessate da precipitazioni persistenti e possibili criticità legate al territorio.