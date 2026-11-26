Un furto di pochi euro si è trasformato in un episodio di violenza a Piove di Sacco, dove un commerciante è stato colpito con due pugni dopo aver sorpreso un uomo a sottrarre alcuni prodotti dal suo negozio. Il 29enne avrebbe tentato di guadagnarsi la fuga aggredendo il titolare, ma è stato bloccato e successivamente fermato dai carabinieri.

Per lui è scattata una denuncia per rapina impropria.

Furto in un bazar a Piove di Sacco, commerciante aggredito con due pugni

Un tentativo di furto per un bottino di poche decine di euro si è trasformato in un’aggressione ai danni del titolare di un negozio a Piove di Sacco, in provincia di Padova.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 23 novembre, all’interno di un bazar cinese in via Piron. Protagonista della vicenda un 29enne di nazionalità albanese, residente nel Modenese, che avrebbe cercato di impossessarsi di alcuni articoli senza pagarli.

Stando alla ricostruzione dei fatti, come riportato da Padova Oggi, il giovane avrebbe prelevato dagli scaffali una penna e una bomboletta spray, nascondendole sotto i vestiti per poi dirigersi verso le casse.

Il suo comportamento non è però passato inosservato al commerciante, un cittadino cinese che, accortosi di quanto stava accadendo, è intervenuto prima che il sospettato potesse lasciare il punto vendita. L’esercente lo ha raggiunto, fermato e invitato a riconsegnare la merce. Un intervento che, anziché risolversi con il recupero dei prodotti, ha dato origine a una violenta reazione.

Due pugni per guadagnarsi la fuga, intervengono i carabinieri

Quando il negoziante gli ha chiesto conto degli articoli sottratti, il 29enne avrebbe cercato di divincolarsi per allontanarsi dall’attività commerciale, colpendolo con due pugni al volto. Nonostante l’aggressione, il titolare è riuscito a trattenere il giovane e a contattare le forze dell’ordine. Dalle indiscrezioni di Padova Oggi, la segnalazione alla Centrale operativa ha fatto scattare l’intervento di una pattuglia del Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Piove di Sacco, che ha raggiunto rapidamente il bazar e preso in consegna il sospettato.

Il commerciante ha invece avuto bisogno di assistenza sanitaria per le conseguenze dei colpi ricevuti: le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in pochi giorni. Per il 29enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti relativi a reati contro la persona e il patrimonio, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con l’accusa di rapina impropria.