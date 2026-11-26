Ubriaco al volante e contromano, provoca un frontale nel Casertano: feriti la moglie e un anziano di 75 anni, entrambi trasportati in ospedale.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove uno scontro frontale tra due automobili ha provocato il ferimento di due persone. Alla guida di una delle vetture c’era un uomo di 45 anni che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe percorso contromano un tratto di strada a senso unico.

Dagli accertamenti successivi è inoltre emerso che il conducente era ubriaco.

Ubriaco imbocca contromano la strada a senso unico: feriti la moglie e un 75enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Ceraselle, all’incrocio con via Napoli, nella frazione Scalo. Come riportato da Stiletv.it, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale, che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Stando alle prime verifiche, il 45enne, originario del Casertano, si trovava al volante di una Fiat Punto insieme alla moglie e ai due figli minorenni quando avrebbe imboccato nella direzione sbagliata un tratto di strada a senso unico. La manovra avrebbe provocato l’impatto frontale con una Suzuki Santana che procedeva regolarmente nel senso opposto.

Alla guida di quest’ultima vettura c’era un uomo di 75 anni, anch’egli residente in provincia di Caserta.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati in ospedale: la donna è stata trasferita a Sessa Aurunca, mentre il 75enne è stato portato nella struttura sanitaria di Piedimonte Matese. I due sono stati ricoverati in osservazione, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il 45enne positivo all’alcol test: denunciato dai carabinieri e auto sequestrata

Secondo le indiscrezioni di Stiletv.it, gli ulteriori controlli effettuati dai militari avrebbero permesso di accertare che il 45enne aveva un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista dalla legge. Una circostanza che ha fatto scattare nei suoi confronti la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Per il conducente sono quindi arrivate le conseguenze sul piano giudiziario, mentre la Fiat Punto è stata sottoposta a sequestro. La posizione dell’uomo resta ora al vaglio dell’Autorità competente, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.