Roma, 26 nov. (askanews) – “Ho appena parlato con il ministro degli Esteri dell’Iran, il quale mi ha detto che il drone che ha provocato la morte di due tecnici italiani in Kuwait non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall’Iran”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del convegno dedicato agli 80 anni dal ritorno dall’esilio di don Luigi Sturzo, alla Farnesina.Tajani ha riferito di aver parlato anche con il ministro degli Esteri del Kuwait, il quale ha riferito che “dagli accertamenti che sono stati fatti il drone è costruito in Iran”, “sappiamo che ci sono anche tante milizie proxy dell’Iran che utilizzano questi droni”, ha aggiunto il ministro.”Il ministro degli Esteri iraniano ha detto che è pronto anche a partecipare ad una commissione di inchiesta congiunta per stabilire di chi è la responsabilità nel lancio del drone che ha portato alla morte di due nostri concittadini”, ha continuato il ministro.”Cerchiamo di dare massima assistenza alle famiglie”, ha infine sottolineato Tajani, “sperando che si possano rimpatriare in tempi brevissimi i corpi dei due nostri concittadini”.

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