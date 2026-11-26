ìVerona, 26 nov. (askanews) – “È un momento sicuramente difficile, dopo la seconda crisi che stiamo vivendo con Ormuz per le famiglie, per le imprese sui costi di energia, bisogna affidarsi molto alle rinnovabili, bisogna che le imprese come stiamo facendo noi mettano a disposizione prodotti energetici basati sulle rinnovabili. Oggi le famiglie con A2A possono sottoscrivere dei contratti a 10 anni che hanno un prezzo che arriva fino al 60-70% in meno dell’attuale prezzo all’ingrosso.

Stabilizzano il prezzo per 10 anni proprio perché sono basati sulle rinnovabili e non sul gas, che come sappiamo ha delle fluttuazioni geopolitiche completamente incontrollabili. L’abbiamo fatto già storicamente per le aziende, abbiamo iniziato per le PMI, sono un comparto oggi che sta soffrendo molto e a breve usciremo anche per le partite IVA”.

Lo ha detto ad askanews Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, nel contesto della 43esima Assemblea nazionale dell’ANCI.”Credo che sia fondamentale – ha aggiunto Mazzoncini – che i cittadini capiscano che se appare una pala eolica o un pannello solare, che possiamo anche capire da un punto di vista ambientale, possono essere criticati, serve per rendere un’Italia più competitiva, più strategica, più sicura e per i cittadini per abbassare i costi”.