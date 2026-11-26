Roma, 26 nov. (askanews) – “I nostri punti di forza sono la nostra professionalità e il nostro personale, che rappresenta il nostro capitale umano”. Lo ha dichiarato Barbara Berti, ESG HR Safety Coordinator di Sygma Italia, a margine del 73° evento Industria Felix, dedicato alla sostenibilità ESG, a Roma.Sygma Italia è una società di consulenza e servizi di ingegneria che fa parte di Sygma Group, nato nel 2006 in Svizzera e giunto al ventesimo anno di attività.

Berti ha ricordato l’operatività nei settori oil & gas, power ed energie rinnovabili, a fianco di realtà nazionali e internazionali, citando oltre 900 dipendenti e una presenza in più di 23 Paesi. “Un nostro obiettivo è dare competenza, valorizzare i nostri professionisti e dare importanza alla sostenibilità, all’ambiente, al futuro, sempre in una prospettiva di internazionalità”, ha aggiunto.