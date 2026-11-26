Verona, 26 nov. (askanews) – “Oggi le pubbliche amministrazioni sono in una piena tempesta che le riguarda, ovvero il dover traghettare i propri territori, le proprie società in una nuova dimensione, la famosa transizione energetica, transizione ecologica che necessita appunto un’ collaborazione tra quelli che sono i diversi settori dei servizi pubblici sociali.

Da questo nasce questa sinergia tra Estra e gruppo Plures tra energia, tra rifiuti e acqua proprio per dare alle amministrazioni uno strumento che gli permetta di agire nel miglior modo possibile in questo nuovo scenario. Un esempio su tutto, nostri rifiuti sono trattati in un impianto di biodigestione che li trasforma in gas, in biogas e questo diventa poi disponibile per le comunità locali come energia rinnovabile.

Quindi è sicuramente uno strumento forte, un’arma potente che permette alle amministrazioni di interpretare nel miglior modo possibile quelle che sono le esigenze di oggi”. Lo ha detto ad askanews Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra Spa, nel contesto della 43esima Assemblea annuale di ANCI.