Verona, 26 nov. (askanews) – “La transizione, che vuol dire andare verso una decarbonizzazione, è un obiettivo condivisibile assolutamente per tutti, ma ha un costo, soprattutto se non siamo in grado di pianificarla correttamente: non è un percorso che si risolve nel giro di poco tempo, ma sarà un percorso che ci accompagnerà almeno per un paio di decenni.

Credo che abbiamo capito quali sono le complessità, la cooperazione pubblico privato è uno dei meccanismi per poter realmente fare le cose”. Lo ha detto Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, intervistato da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Anci.”Come investitori privati, con competenze in tutte le materie della transizione energetica, noi possiamo dare un grande contributo: un contributo di idee, progettuale, di innovazione, e ovviamente un contributo anche di natura finanziaria.

Noi siamo in grado, attraverso strumenti di partenariato pubblico privato, di fare proposte progettuali, che poi ovviamente devono essere messi a gara, e mettiamo a disposizione le nostre competenze per realizzare – ha sottolineato ancora il manager -. Che cosa facciamo? Facciamo illuminazione pubblica, gestione semaforica, gestione energetica degli edifici. Non parliamo solo di riscaldamento, ma oramai dobbiamo parlare tanto anche di raffrescamento, e sappiamo che la maggior parte degli immobili pubblici o delle scuole non è attrezzata per fare raffrescamento.

Facciamo teleriscaldamento, per esempio, che è un’altra attività che può essere diffusa non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli comuni, magari utilizzando anche fonti come la biomassa che sono largamente disponibili in tutta Italia. Quindi possiamo fare tante cose: bisogna trovare un quadro normativo che effettivamente oggi che non c’è più la prelazione per il proponente che comunque garantisca la società che propone progetti e che ci mette tempo e risorse per prepararli di avere qualche forma di compensazione per questo lavoro”.