Verona, 26 nov. (askanews) – “Noi stimiamo che in Italia si possa tranquillamente arrivare ad avere l’80% di energia prodotta alle rinnovabili, non il 100% e quindi bisogna capire l’ultimo gap come chiuderlo. Ci sono due ipotesi oggi sul tavolo: o un termoelettrico, magari accompagnato dal famoso Carbon Capture Storage, quindi cattura CO2, oppure il nucleare, lo vedremo.

Ora puntiamo ad arrivare all’80% di rinnovabili, visto che siamo ancora indietro, e dopo capiremo come chiudere il gap”. Lo ha detto ad askanews Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, nel contesto della 43esima Assemblea nazionale dell’ANCI.