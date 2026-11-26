Caso ricina, Gianni Di Vita avrebbe inviato un duro messaggio alla cognata Giovanna dopo le sue dichiarazioni sulla morte di Antonella e Sara.

“Ricorda che non sei tu la protagonista. C’è chi soffre più di te, e per sempre“. Parole molto dure quelle che Gianni Di Vita avrebbe rivolto alla cognata Giovanna dopo le sue dichiarazioni sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, entrambe decedute dopo un avvelenamento da ricina. La donna, moglie di Luigi Di Ielsi e cognata di Antonella, ha infatti ribadito di non credere all’ipotesi di un’intossicazione accidentale: “Per me è omicidio“.

Le sue parole avrebbero provocato una nuova frattura tra i familiari, già segnati da una tragedia sulla quale non è stata ancora fatta piena luce. Da una parte c’è Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, che continua a non escludere la possibilità di un avvelenamento accidentale. Dall’altra Giovanna, convinta che dietro la morte delle due donne possa esserci un omicidio.

Una distanza che, con il passare dei giorni, sembra diventare sempre più difficile da colmare.

Le dichiarazioni di Giovanna dopo l’audizione in Questura

A ricostruire il clima di tensione tra le due famiglie è stato il quotidiano regionale Primo Piano, con un approfondimento firmato dal direttore Luca Colella.

Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni rilasciate dalla donna ai giornalisti all’uscita dagli uffici della Squadra Mobile della Questura di Campobasso.

Circa due settimane fa erano stati ascoltati dagli investigatori Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella, il figlio Luigi e la stessa Giovanna.

Durante il confronto con i cronisti, a quest’ultima era stato fatto notare che Gianni Di Vita continuava a non escludere l’ipotesi di un avvelenamento accidentale. La risposta della donna era stata netta: “Ognuno ha la sua idea, io la mia“.

Giovanna aveva poi chiarito ulteriormente la propria posizione, lasciando intendere di essere convinta che la morte di Antonella e Sara possa essere stata causata da un omicidio. Nel corso dello stesso scambio con i giornalisti aveva anche aggiunto: “Presto potrebbero esserci novità“. Dichiarazioni che, secondo quanto riportato da Primo Piano, non sarebbero state accolte positivamente dal marito di Antonella.

Il messaggio WhatsApp di Gianni Di Vita alla cognata

Dopo quelle parole, Gianni Di Vita avrebbe deciso di contattare la cognata attraverso un messaggio WhatsApp, per manifestarle tutto il proprio disappunto. Il contenuto della comunicazione è stato successivamente riportato da Vincenzo Rubano, inviato della trasmissione televisiva Dentro la Notizia.

Nel messaggio, Gianni avrebbe espresso la propria amarezza per le dichiarazioni di Giovanna, ricordandole che al centro della vicenda ci sono persone che stanno affrontando un dolore enorme e destinato a durare nel tempo. Da qui le parole particolarmente dure: “Ricorda che non sei tu la protagonista. C’è chi soffre più di te, e per sempre“.

Il messaggio evidenzia quanto la tragedia abbia ormai creato una distanza anche tra i familiari delle due vittime. Gianni e Giovanna sembrano avere posizioni molto diverse sulle circostanze della morte di Antonella e Sara, con il primo che non esclude un incidente e la seconda che continua a parlare di omicidio.

Intanto le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Al momento, nessuna delle ipotesi può essere considerata una verità definitiva: saranno gli accertamenti degli investigatori a stabilire le cause della morte delle due donne. Nel frattempo, al dolore per la perdita di Antonella e Sara si aggiunge una frattura familiare che rende ancora più difficile affrontare una vicenda già profondamente dolorosa.