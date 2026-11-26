Uccide la fidanzata nel Pistoiese e si suicida a Barberino di Mugello, lanciandosi dallo stesso viadotto dove lo scorso settembre morì Lorena Isceri. Le indagini sono in corso.

Un nuovo femminicidio–suicidio in Toscana, a poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: una 24enne sarebbe stata uccisa dal compagno a Ponte Buggianese, nel Pistoiese. Dopo il delitto, l’uomo pare si sia tolto la vita gettandosi da un viadotto dell’A1, lo stesso dove lo scorso settembre morì Lorena Isceri.

Femminicidio-suicidio in Toscana, 24enne uccisa dal compagno a Ponte Buggianese

Un tragico femminicidio scuote la Toscana, a poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una giovane di 24 anni sarebbe stata uccisa dal compagno a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Dopo il delitto, l’uomo si sarebbe allontanato in auto, raggiungendo il territorio fiorentino, dove avrebbe messo fine alla propria vita gettandosi da un viadotto dell’autostrada A1, nel comune di Barberino di Mugello.

Secondo le prime ricostruzioni, prima di lanciarsi nel vuoto avrebbe incendiato il veicolo dopo essersi dato fuoco. La vicenda, riportata da La Nazione e dal Corriere Fiorentino, è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Il suicidio sullo stesso viadotto del femminicidio di Lorena Isceri

A rendere ancora più inquietante la vicenda è il luogo scelto dall’uomo per togliersi la vita: si tratta dello stesso viadotto Lora, lungo l’A1 a Barberino di Mugello, teatro lo scorso settembre del femminicidio di Lorena Isceri, 36 anni, uccisa dall’ex compagno Federico Vella.

Anche in quel caso, dopo aver provocato la morte della donna, l’uomo si era lanciato dal cavalcavia, morendo sul colpo.

Intanto, sul nuovo caso sono al lavoro due Procure: quella di Pistoia, competente per il delitto avvenuto a Ponte Buggianese, e quella di Firenze, che si occupa del suicidio. Nell’abitazione della vittima, in via Roma, la polizia scientifica ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori hanno inoltre disposto il sequestro dell’automobile utilizzata dall’uomo. Per consentire le operazioni, è stato chiuso al traffico un tratto dell’A1 in direzione Milano, tra il bivio per la Direttissima e Aglio.