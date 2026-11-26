Milano, 26 nov. (askanews) – Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa esorta i leader europei a cercare un compromesso sul bilancio a lungo termine dell’Unione in occasione del Consiglio Europeo; Bruxelles spinge infatti per definire i piani prima delle elezioni francesi del prossimo anno, che vedono la leader di estrema destra Marine Le Pen in testa ai sondaggi.
“È giunto il momento che tutti i leader partecipino a questo dibattito con apertura mentale, un approccio costruttivo e spirito di compromesso. Dobbiamo approvare questo bilancio tempestivamente, ovvero entro la fine di quest’anno”, afferma Costa.