Milano, 26 nov. (askanews) – Il Giappone ha dichiarato giovedì che i nuovi dazi sulle sue esportazioni, proposti dagli Stati Uniti, sono “deplorevoli”, smentendo al contempo l’esistenza di una sovraccapacità produttiva strutturale nel Paese. “Il Giappone e gli Stati Uniti hanno collaborato per affrontare il problema della sovraccapacità produttiva in Paesi terzi. È deplorevole che, nonostante ciò, sia stata annunciata una misura che colpisce il Giappone”, ha affermato il portavoce principale del governo giapponese, Minoru Kihara.

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