Roma, 26 nov. (askanews) – Il costo dell’energia rappresenta ancora una delle principali sfide per la competitività del sistema produttivo italiano, in particolare per le PMI e le imprese energivore.La Manovra 2027 interviene con stanziamenti per circa 6 miliardi di euro fino al 2030, insieme al Decreto Bollette bis e l’Energy Release 2.0.

Poi c’è il dialogo con la Commissione europea e la flessibilità offerta dalla clausola di salvaguardia nazionale.In questa prospettiva, i capitali privati possono contribuire ad accelerare la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche.Cristian Banfi, Partner Entracap, Key Man e Fund Manager Entracap Fund:”Partiamo da un numero che è incontrovertibile: nelle prime due settimane di novembre il prezzo medio dell’energia si è attestato intorno ai 250 euro MW/h con picchi oltre i 300.

Teniamo presente che prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino eravamo intorno ai 125 euro. Chiaro quindi che questi livelli di prezzo non sono sostenibili nel medio e lungo termine”.Servono però misure strutturali, come l’aumento della capacità installata di fonti energetiche rinnovabili, da mettere direttamente a disposizione del tessuto industriale italiano, operando un vero disaccopiamento:”Serve la flessibilità da parte della Commissione europea, poi misure nazionali mirate, quindi un quadro regolatorio stabile, terzo ingrediente che non può mancare è il capitale privato.

Un capitale paziente che mette a disposizione risparmi da una parte e competenze in ambito energy per colmare quel gap che la PMI italiana non riesce a colmare nel momento in cui deve mettere a terra nuova capacità produttiva”.Entracap in questo senso prevede l’acquisizione di progetti autorizzati, la realizzazione degli impianti e la loro successiva cessione alle aziende. Accanto alla nuova capacità produttiva, saranno poi sempre più strategici i sistemi di accumulo, veri fattori abilitanti:”L’interesse nei confronti dei sistemi di accumulo è evidente, come dimostrato dalle aste che Terna sta organizzando. Il mercato sta quindi di fatto entrando nel vivo perchè si passa dalla progettazione alla realizzazione delle infrastrutture. Servono allora degli operatori che siano capaci non solo di sviluppare ma anche di costruire e di gestire degli asset che sono estremamente complessi. Noi come fondo abbiamo intercettato questa traiettoria di sviluppo costituendo una joint venture con un primario operatore italiano e creando una piattaforma che è la prima in Italia industriale di tipo end-to-end. Quindi insieme agli impianti fotovoltaici che stiamo portando in allaccio le batterie a rendere il sistema elettrico più competitivo e il sistema paese in grado di affrontare le sfide che questa crisi energetica ci ha messo di fronte”.