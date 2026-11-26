Il villaggio di Natale della discordia, una bella inziativa che si scontra con le volontà del comune di non garantire la riuscita dell'opera i toni si fanno elevati e si ipotizza la chiusura in una data simbolo.

Dicembre è ormai alle porte ed in tutti i paesi i comuni si stanno organizzando per allestire mercatini o eventi a carattere natalizio, una delle feste più importanti dell’anno, capace di richiamare tantissime persone anche solo per curiosare, seppur l’interesse maggiore è quello di garantire delle entrate economiche a chi organizza simili eventi. Il Natale però può anche essere terreno di scontro poltico e di minacce dai toni altisonanti.

Il villaggio di Natale che non è piaciuto alla nota città

Il tema oggetto è il Christmas Village, villaggio di Natale per dirla all’italiana, ma il nome inglese fornisce quel tocco di internazionalità che non guasta, che sarebbe stato proposto in una grande città del sud italia.

Di per sé si tratterebbe anche di una bellissima iniziativa, spazi per fare gli auguri alle persone, incontrarsi e vivere serenamente questi periodi festosi, se non fosse che il problema principale è legato a chi l’organizza.

L’organizzatore è Maximo De Marco, originario di Pescara ma residente a Barcellona che ha pensato di organizzare il primo villaggio natalizio LGBTQ+ d’Italia. Un’iniziativa utile per ampliare la conoscenza sulla tematica tanto discussa ma che ha fatto infuriare una specifica frangia politica.

Il villaggio di Natale, la richiesta di sgombero ha una data precisa

Il villaggio di Natale LGBTQ+ sarà in vigore dal 1° dicembre sino al 6 gennaio prossimo, situato lungo via Argenteria nella zona della Vuccuria, quartiere storico di Palermo, ed ha già iniziato a far storcere il naso a qualcuno.

Questo qualcuno è l’assessore alle attività produttive del comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, che, come riporta The Social Post, avrebbe giudicato la manifestazione come abusiva e contraria allo spirito religioso del Natale.

La sua decisione sarebbe quindi quella di realizzare uno sgombero, il 25 dicembre, data simbolo perché è Natale. La situazione ha naturalmente interessato l’Arcigay, sia quella palermitana che nella figura di Daniela Tomasino ha commentato la vicenda, giudicando eccessivo lo sgombero richiesto ma allo stesso tempo ha sottolineato la natura economico-speculativa della manifestazione, contraria alla lotta per i diritti per cui combatte l’associazione.

Diversi i toni di Massimo Milani, tra i fondatori di Arcigay, che ha giudicato l’inasprimento dei toni e la volontà di sgombero ad una chiara manovra di campagna elettorale.