Dall’Afghanistan all’Iran, passando per le storie delle donne sopravvissute alla tratta di esseri umani. La violenza contro le donne non conosce confini e assume forme diverse, ma conserva un denominatore comune: limitare la libertà femminile, negare i diritti fondamentali e impedire alle donne di scegliere autonomamente il proprio futuro. È da questa consapevolezza che riparte Women for Freedom, la campagna di sensibilizzazione ideata e promossa dalla giornalista Claudia Conte, che torna a Roma con un appuntamento dedicato alle testimonianze di chi ha conosciuto direttamente la violenza e l’oppressione.

L’incontro, dal titolo “Women for Freedom – Contro la violenza, il silenzio e ogni forma di oppressione”, è in programma oggi alle ore 18 alla Conference Center Sala Da Feltre, in via degli Orti di Trastevere 6. L’iniziativa arriva all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e punta a mettere in relazione istituzioni, attiviste, giuriste ed esperti di diritti umani.

Al centro dell’appuntamento ci saranno soprattutto le storie di donne che hanno vissuto sulla propria pelle persecuzioni e violenze: chi è stata costretta a fuggire da Kabul dopo il ritorno dei talebani, chi si batte per i diritti delle donne iraniane e chi è riuscita a sopravvivere alla tratta di esseri umani. Esperienze diverse, unite dalla richiesta di libertà, protezione e riconoscimento dei diritti fondamentali.

Women for Freedom, a Roma le donne afghane e iraniane

Per le istituzioni interverranno l’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, e la senatrice Cinzia Pellegrino, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato.

Tra le testimonianze annunciate quella di Zahra Ahmadi, attivista afghana fuggita da Kabul dopo il ritorno al potere dei talebani nell’agosto 2021. Ci sarà anche Joy Ezekiel, sopravvissuta alla tratta di esseri umani e oggi attivista, la cui vicenda è raccontata nel libro Io sono Joy, pubblicato da Edizioni San Paolo con la prefazione di Papa Francesco.

Sul fronte iraniano interverrà Ghazal Afshar, dell’Associazione Giovani Iraniani in Italia. Previsto anche il contributo di Davood Karimi, presidente dell’Associazione rifugiati politici iraniani in Italia ed esperto di terrorismo e integralismo islamico.

Completeranno il quadro degli interventi Lily Florentino, console generale della Repubblica Dominicana ad Anversa e presidente dell’Associazione La Cigua Palmera in Italia, e Claudia Perez, esperta di diritto internazionale e officer del Comitato per i diritti umani dell’International Bar Association.

Violenza contro le donne e diritti umani

Il confronto metterà al centro il rapporto tra violenza di genere, libertà individuali e tutela dei diritti umani. La presenza della presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato, e della senatrice Cinzia Pellegrino offrirà una prospettiva istituzionale sui temi della prevenzione e del contrasto alla violenza.

Accanto alle rappresentanti delle istituzioni, le esperienze dirette delle attiviste permetteranno di approfondire realtà nelle quali la repressione e la discriminazione diventano strumenti di controllo della vita delle donne. Dalla condizione delle donne afghane sotto il regime talebano alla battaglia per i diritti in Iran, fino al dramma della tratta, l’iniziativa intende dare visibilità a storie che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.

Fondazione GEA, la campagna “Non sei sola”

Nel corso dell’incontro sarà presentata in anteprima anche la campagna “Non sei sola”, nuovo progetto di comunicazione del Centro di Ascolto al Disagio della Fondazione GEA – Comunità del Sud Europa. A illustrarla sarà il direttore generale Domenico Di Conza.

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio impegno per contrastare la violenza attraverso l’ascolto, la sensibilizzazione e la costruzione di reti di sostegno per le persone in difficoltà.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con BOOKS for PEACE – Premio Internazionale, organizzazione attiva anche in Afghanistan con progetti a sostegno dell’istruzione e della cultura, tra cui il supporto alla libreria femminile Zan di Kabul e un concorso letterario per i giovani dedicato alla pace.

Claudia Conte e Women for Freedom

Women for Freedom rappresenta una nuova tappa del lavoro portato avanti da Claudia Conte sui temi della libertà e dei diritti femminili. Un impegno che negli anni ha trovato espressione in diverse iniziative, a partire dalla mostra Women for Justice, dedicata alle donne afghane e ucraine e ospitata nel 2022 all’ADI Design Museum di Milano.

Nel 2023, alla Mostra del Cinema di Venezia, anche il Women in Cinema Award aveva dedicato la propria edizione al tema della violenza sulle donne.

Con il nuovo appuntamento romano, la campagna rilancia un messaggio che supera i confini nazionali e le differenze culturali: ascoltare le donne che hanno subito violenza è il primo passo per contrastare il silenzio e l’indifferenza. L’obiettivo è costruire una rete internazionale di solidarietà capace di dare visibilità alle storie, sostenere le vittime e promuovere una cultura dei diritti e della libertà.