Davanti a una folla di sindaci, il presidente della Repubblica affronta il tema della sicurezza e la questione del divario tra nord e sud.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato all’assemblea dell’Anci, l’associazione che raccoglie i comuni italiani, riunita alla Fiera di Verona il 25 novembre 2026. Era la prima volta che il capo dello Stato interveniva sugli attacchi hacker che hanno scosso gli italiani e allarmato il governo.

Nel grande capannone della Fiera c’era una folla di sindaci e sindache in fascia tricolore.

Il pubblico ha applaudito a lungo prima che Mattarella potesse iniziare, dopo che Gianni Morandi aveva cantato l’inno nazionale.

Il richiamo ai sindaci e il concetto di sicurezza

Mattarella ha ringraziato i primi cittadini per il lavoro svolto nei territori, ha riconosciuto il loro status costituzionale e ha lodato la pluralità dei comuni, definita architrave della democrazia.

Ha anche approvato il ruolo ritrovato delle Province con l’elezione diretta.

Il tema centrale del discorso è stata la sicurezza. Il presidente l’ha definita «certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà», legandola all’accessibilità dei servizi, all’esercizio dei diritti e della cittadinanza e al contrasto all’esclusione e al degrado. Di fronte all’inverno demografico, ha spiegato, la sicurezza significa costruire il futuro favorendo l’inserimento e la partecipazione dei giovani.

Mattarella ha inoltre ricordato che la sicurezza delle comunità è condizione primaria della coesione sociale, e ha rivolto un ringraziamento alle forze dell’ordine e alle polizie municipali.

Gli attacchi hacker alle scuole

Parlando per la prima volta degli attacchi informatici alle scuole, il presidente ha descritto giorni segnati dall’incertezza e dal conflitto internazionale, con spinte che tentano di alimentare paure nella vita di tutti i giorni. Le minacce condotte con attacchi informatici alle scuole italiane rientrano, secondo le sue parole, in questo quadro.

Poi ha promesso: «Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà».

Nord, sud e le aree interne

Il capo dello Stato ha richiamato il persistente squilibrio economico e infrastrutturale tra il nord e il sud dell’Italia, insieme alla scarsa attenzione per le zone montane e le aree interne. Richiamando il sindaco Giorgio La Pira, ha detto: «Non esistono due Italie, l’una proiettata verso la modernità e la connessione e un’altra distinta e separata, condannata alle retrovie e allo spopolamento».

Mattarella ha precisato che il problema non riguarda la differenza tra i comuni, ma le disparità tra i loro cittadini, perché il principio di universalità dei diritti non può venire meno. Ha definito i sindaci attivi agenti del divenire e ha citato il contributo dei comuni alla realizzazione del Pnrr.

Nel suo intervento ha ringraziato il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi e ha ricordato Walter Veltroni, che ha definito i suoi sette anni da sindaco di Roma «l’esperienza più bella della mia vita». Il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha proposto sette anni come durata giusta di un mandato, e la proposta è stata accolta con un’ovazione.

Nelle stesse settimane il Parlamento lavora ai ritocchi della legge di Bilancio, criticata da quasi tutte le categorie sociali. Le istanze e i progetti portati dai sindaci all’assemblea arrivano dunque nel pieno di quel confronto.