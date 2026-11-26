Una lite per un parcheggio si è trasformata in un episodio di violenza a Ponte Milvio, a Roma. Un 35enne, dopo aver litigato con alcuni giovani all’uscita di un locale, avrebbe lanciato il proprio Range Rover contro le auto in sosta e investito alcuni pedoni. Il bilancio è di tre feriti, mentre l’uomo è stato fermato dalla polizia dopo un tentativo di fuga.

Ponte Milvio, lite per un parcheggio degenera: 35enne lancia il SUV contro la folla

Una serata trascorsa nei locali della movida romana si è conclusa con momenti di estrema tensione in via Torrita Tiberina, a pochi passi da Ponte Milvio. Erano circa le 2:40 del 25 novembre quando una controversia legata a un parcheggio ha dato origine a una violenta escalation.

Come riportato da Roma Today, al centro dell’episodio un romano di 35 anni che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe consumato alcolici prima di mettersi alla guida del proprio Range Rover. L’uomo non sarebbe riuscito a effettuare la manovra per lasciare il posto a causa di una Smart Forfour nera parcheggiata nelle vicinanze.

Irritato dalla situazione, avrebbe cominciato a discutere con le persone presenti, fino a rivolgere parole minacciose ad alcune ragazze appena uscite dal locale.

Un giovane del gruppo avrebbe cercato di evitare che il confronto degenerasse, proponendo di far spostare immediatamente la vettura. Il 35enne, però, avrebbe agito autonomamente: dopo essersi introdotto nella Smart, avrebbe provato ad avviarla senza le chiavi e successivamente si sarebbe impossessato di quelle della proprietaria, sottraendogliele con la forza. Invitato ad allontanarsi dall’abitacolo, è tornato sul proprio SUV. Da quel momento il diverbio si è trasformato in una situazione di grave pericolo per tutti i presenti.

Tre feriti e quattro ambulanze: il conducente fermato dopo una seconda fuga

Una volta ripartito, sempre stando alle indiscrezioni di Roma Today, il conducente avrebbe utilizzato il Range Rover per colpire ripetutamente la Smart e le altre vetture parcheggiate, danneggiandole pesantemente. La manovra ha spinto i clienti del locale a cercare riparo, ma alcuni non sono riusciti a evitare l’impatto.

Il SUV avrebbe infatti raggiunto anche i pedoni: un ragazzo è stato investito mentre tentava di scappare, mentre una giovane è caduta a terra riportando traumi alle gambe e alla spalla. Ferita anche la proprietaria della Smart, raggiunta dal veicolo dopo che la sua automobile era stata violentemente spinta contro di lei. La donna ha riportato conseguenze al ginocchio e alla cervicale. Il bilancio complessivo è di tre persone ricoverate in codice giallo: due ragazze sono state accompagnate al San Filippo Neri, mentre il giovane è stato trasferito al Policlinico Gemelli.

Quando le pattuglie della Polizia di Stato sono arrivate, l’uomo sarebbe ripartito insieme ad alcuni conoscenti, percorrendo via Riano e via di Quinto e mettendo a rischio anche gli altri automobilisti e gli agenti impegnati nell’inseguimento. La fuga è terminata in un’area di parcheggio, dove i poliziotti sono riusciti a fermare il gruppo. Per il 35enne pare sia scattata la denuncia per lesioni personali volontarie aggravate e il Range Rover è stato sequestrato.