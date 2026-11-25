Incidente sull’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro: scontro tra un camion e un furgone, conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, in direzione Torino. Lo scontro, avvenuto intorno alle 11:15 nel territorio comunale di Ronchis, ha coinvolto un autoarticolato e un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo commerciale, rimasto intrappolato nella cabina dopo l’impatto.

Traffico rallentato e messa in sicurezza della carreggiata in A4

Terminate le operazioni per soccorrere il conducente, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti e dell’area dell’incidente, per evitare ulteriori rischi durante le successive operazioni. Per consentire l’intervento dei soccorritori e le attività di ripristino, è stata disposta la chiusura temporanea di una sola corsia di marcia, senza bloccare completamente la circolazione sull’autostrada.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale del concessionario autostradale, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Disastro stradale sull’A4: resta imprigionato tra le lamiere del furgone

Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana sono arrivati sul posto, hanno individuato il mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza, con evidenti danni nella zona posteriore.

A breve distanza si trovava il furgone, anch’esso sulla corsia di emergenza, con la parte anteriore pesantemente danneggiata.

All’interno dell’abitacolo il conducente era privo di coscienza e bloccato tra le lamiere. I pompieri hanno avviato immediatamente le prime operazioni di assistenza, intervenendo in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Una volta giunti i soccorritori, le due squadre hanno lavorato insieme per liberare l’uomo dal veicolo e trasferito in ospedale.