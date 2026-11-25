Roma, 25 nov. (askanews) – Ha 16 anni, suona il violoncello da quando ne aveva 4 e scrive canzoni che parlano alla sua generazione partendo dai temi più urgenti del presente. La cantautrice violoncellista Diletta Fosso pubblica “Bruciate tutto”, un brano con cui affronta il femminicidio.Il brano nasce dalla frase di Elena Cecchettin : “Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto”.

La canzone non si ferma al dolore, ma lo attraversa per aprire uno spazio di coscienza, ribellione e rinascita. “Bruciate tutto” dice no alla violenza sulle donne e al patriarcato, e lo fa con una scrittura che passa dall’io al noi, fino a un messaggio netto: ” tutte ci libereremo “. Il sound è pop-rock, attraversato dal violoncello di Diletta.

Testo e musica sono firmati da Diletta Fosso e Paolo Fosso , la produzione è di Marco Barusso e Paolo Fosso.