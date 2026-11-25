Milano, 25 nov. (askanews) – Novità importanti direttamente dalla nuova edizione del Salone dei Pagamenti per quanto riguarda Visa. Tra i temi di dibattito centrali il ruolo dei pagamenti come infrastruttura abilitante di un ecosistema digitale sempre più intelligente, connesso e sicuro.Luca Moroni, Director Visa Commercial Solutions Lead: “Il 53% degli studi contabili italiani presi sotto esame ci dice che spende più di 8 ore al mese per recuperare gli scontrini e tutte le fatture, tutta la componente cartacea fiscale e collegarla al pagamento.

In un Paese che è fatto da oltre 4 milioni di piccole imprese potete capire come questo sia un costo diretto che su larga scala si trasmette alle aziende. Portare l’automazione all’interno del mondo dei pagamenti e dei processi aziendali significa portare un beneficio a tutto il sistema Paese”.E poi l’intelligenza artificiale, in tutte le sue sfaccettature e le sue forme dinamiche e in continua evoluzione, che sta mutando profondamente il modo in cui persone e imprese gestiscono i pagamenti.Nuovamente, Luca Moroni, Director Visa Commercial Solutions Lead: “L’Italia è un Paese che esporta beni e servizi per 640 miliardi all’anno con un saldo positivo tra esportazione ed importazioni di 50 miliardi.

Questo ci fa capire come il made in Italy sia assolutamente ben percepito all’estero. Applicare l’intelligenza artificiale al mondo delle vendite vorrà dire ampliare ulteriormente questa nostra forza e questa nostra capacità andando ad abbassare i costi di acquisizione della nuova clientela. Se proiettiamo il beneficio, invece, dal punto di vista degli acquisti, l’AI può contribuire a far incontrare domanda e offerta alle migliori condizioni possibili”.Visa traccia la linea da player di riferimento nel settore, studiando e integrando nuove soluzioni.

Come Pismo, infrastruttura cloud-native che consente agli istituti finanziari di modernizzarsi. Una modernità, un futuro, che è già presente.