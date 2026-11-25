Maltempo, rovesci violenti e città sott'acqua: vie allagate e traffico in tilt

Maltempo, rovesci violenti e città sott'acqua: vie allagate e traffico in tilt

Le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione tra Torre Annunziata e Pompei. La Protezione Civile innalza l'allerta per il maltempo a livello arancione.

Il maltempo continua a colpire la Campania, con piogge intense, strade allagate e disagi alla circolazione in diverse località del Napoletano. Tra Torre Annunziata e Pompei il traffico è in difficoltà, mentre la Protezione Civile ha innalzato l’allerta meteo ad arancione fino a giovedì 26 novembre. Scattano anche le prime misure preventive: a Sorrento disposta la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici e del cimitero comunale.

Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse a Sorrento il 26 novembre

Le criticità si inseriscono in un quadro meteorologico in progressivo peggioramento. La Protezione Civile della Regione Campania ha innalzato da gialla ad arancione l’allerta meteo dalle ore 14 di mercoledì 25 novembre fino alle 14 di giovedì 26 novembre.

Il livello arancione riguarda tutte le zone della regione, fatta eccezione per Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove rimane quello giallo. Prorogato allo stesso orario anche l’avviso per vento forte, con possibili raffiche, e mare agitato, soprattutto lungo i tratti costieri esposti.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali localmente intensi.

Tra i rischi segnalati figurano frane, smottamenti, caduta di massi, colate di fango, allagamenti ed esondazioni dei corsi d’acqua minori. Possibili anche accumuli d’acqua sulle strade, infiltrazioni nei locali interrati e al piano terra e difficoltà nei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

In vista del peggioramento, sono state adottate misure preventive anche in Penisola Sorrentina. Il sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso, ha firmato un’ordinanza che dispone per giovedì 26 novembre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici e del cimitero comunale.

Maltempo nel Napoletano, strade allagate tra Torre Annunziata e Pompei: traffico in tilt

Le forti piogge che nelle ultime ore hanno interessato il territorio vesuviano stanno provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità tra Torre Annunziata e Pompei. Diversi tratti stradali sono stati invasi dall’acqua, con accumuli sulle carreggiate che rendono difficoltoso il passaggio delle auto. La situazione ha determinato rallentamenti, code e disagi per gli automobilisti, costretti a procedere lentamente per evitare rischi durante gli spostamenti. Le precipitazioni, particolarmente intense, hanno trasformato alcune strade in veri e propri corsi d’acqua, complicando ulteriormente la circolazione tra i due Comuni.