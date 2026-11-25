Continuano le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, con l’ex capo della Polizia che potrebbe aver pianificato di togliersi la vita già alcuni giorni prima di compiere il gesto. I dettagli.

Gianni De Gennaro: venerdì sarà effettuata l’autopsia

Continuano le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, che lo scorso 21 novembre si sarebbe tolto la vita nella sua villa di campagna in Toscana.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell’ex capo della Polizia, chi ha visto, con chi ha parlato, al fine di chiarire come siano andate esattamente le cose. Venerdì prossimo, 27 dicembre 2026, sarà inoltre effettuata l’autopsia sul corpo di De Gennaro, al fine di togliere ogni dubbio sulla causa della morte, anche se sarebbero pochi i dubbi sul fatto che si sia trattato di suicidio.

Intanto emergono ulteriori dettagli.

Gianni De Gennaro, la scoperta agghiacciante: “Suicidio pianificato da giorni”

Come ricostruisce Repubblica, Gianni De Gennaro potrebbe aver pianificato di togliersi la vita già alcuni giorni prima. Un elemento importante emergerebbe infatti dall’analisi delle quattro lettere manoscritte lasciate dall’ex capo della Polizia nella sua casa di campagna in Maremma: quella destinata ai familiari sarebbe infatti stata scritta forse martedì, ovvero alcuni giorni prima del gesto.

Questo dettaglio rafforzerebbe quindi l’ipotesi di una decisione maturata nel tempo e non di un gesto improvviso. Ricordiamo che i quattro documenti, che sono stati esaminati per la prima volta al Ris di Roma alla presenza dei magistrati di Grosseto e degli esperti della scientifica, sono stati anche sottoposti ad accertamenti calligrafici, al fine di confermarne l’autenticità. Le lettere erano indirizzate alla famiglia, a un amico e custode della tenuta, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e agli amici, una busta avrebbe anche la scritta “per chi vorrà pubblicarlo”. Le indagini sono in corso, con tutti i documenti che verranno analizzati.