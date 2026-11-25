Alberto Stasi ha rilasciato un'intervista a QN, nella quale ha parlato della sua vita in carcere e dei suoi desideri per il futuro. Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, ha preferito non commentare.

Alberto Stasi ha rilasciato un’intervista a QN, nella quale ha parlato della sua vita in carcere e dei suoi desideri per il futuro. Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, ha preferito non commentare. I dettagli.

Garlasco, Alberto Stasi e l’intervista a QN

In attesa della decisione del Gup in merito al rinvio a giudizio di Andrea Sempio nel caso Garlasco, con l’udienza preliminare fissata per il 25 febbraio 2027, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, è uscito da un pò di tempo dal carcere e spera ora nella revisione del processo.

Intanto il 43enne ha rilasciato una intervista a Gaia Tortora per il Quotidiano Nazionale, nella quale ha ripercorso gli anni passati in carcere e nella quale ha anche rivelato il desiderio di avere un giorno dei figli, anche se è consapevole che nel caso dovrebbe poi raccontare loro tutto di Garlasco. Dario Radaelli, criminalista e consulente di parte civile della famiglia Poggi, come si legge su Il Giornale ha riferito che il desiderio di una vita normale, di una famiglia etc è “un’aspirazione più che legittima da parte di una persona che ritiene di non essere responsabile di un brutale omicidio”, ma che “non trovo legami oggettivi tra le sue attuali, umane e valide aspirazioni e la vicenda che lo riguarda.

C’è invece l’oggettività delle sentenze che, a oggi, lo hanno riconosciuto responsabile.”

Casa Garlasco, la mamma di Chiara Poggi dopo l’intervista a Stasi: “Non ho letto e non mi interessa leggerla”

Sempre su Il Giornale, la prima reazione da parte della mamma di Chiara Poggi, Rita Preda, e della famiglia della 26enne, è quella di non commentare l’intervista di Alberto Stasi a QN: “Non ho letto e non mi interessa leggerla.

Per ora non diciamo altro.” La famiglia di Chiara preferisce quindi al momento ignorare le parole dell’ex fidanzato della figlia. Si resta quindi in attesa, sia che gli avvocati difensori di Alberto Stasi, De Rensis e Bocellari, depositino l’istanza di revisione del processo, sia della decisione del Gup sul rinvio a giudizio di Andrea Sempio.