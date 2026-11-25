Tragedia nel Brindisino, ciclista di 21 anni investito e ucciso: è caccia al...

Tragedia nel Brindisino, ciclista di 21 anni investito e ucciso: è caccia al...

Tragedia nel Brindisino, dove un giovane di 21 anni originario del Bangladesh è morto dopo essere stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale tra Carovigno e San Vito dei Normanni.

Tragedia nel Brindisino, ciclista di 21 anni investito e ucciso

Drammatico incidente nella serata di martedì 24 novembre lungo la strada provinciale che collega Carovigno a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.

Come riportato da Brindisi Report, a perdere la vita è stato Junaed Md, 21 anni, originario del Bangladesh e richiedente asilo, ospite di un Centro di accoglienza straordinaria. Il ragazzo stava viaggiando in bicicletta quando, all’altezza dell’hotel Carbrun, è stato investito da un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare il giovane. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le lesioni riportate nello scontro si sono rivelate fatali. Per il ventunenne non c’è stato nulla da fare. Il tratto stradale interessato dall’incidente sarebbe già stato segnalato in passato per la scarsa illuminazione, una criticità che rende particolarmente pericolosa la circolazione nelle ore serali, soprattutto per chi si sposta in bicicletta.

Caccia all’automobilista in fuga dopo l’incidente mortale: aperta un’inchiesta

Dopo aver travolto il ciclista, stando alle indiscrezioni della testata Brindisi Report, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare assistenza, facendo perdere le proprie tracce. Sono immediatamente partite le indagini per identificare il responsabile dell’investimento e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo per le ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso.