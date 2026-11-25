Un giovane richiedente asilo è morto nel Brindisino dopo essere stato investito da un'auto che non si è fermata. La vittima pedalava su una strada nota per la scarsa illuminazione.

Una grave tragedia ha colpito il territorio pugliese nella serata di martedì 24 novembre 2026. Muhammad Junaed, un richiedente asilo originario del Bangladesh di 21 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile lungo la strada provinciale che collega Carovigno a San Vito dei Normanni. Il conducente del veicolo, definito come “pirata” dalle autorità, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

L’impatto sulla provinciale e l’intervento del 118

La dinamica dell’incidente si è verificata all’altezza dell’hotel Carbrun, in un tratto stradale che già in passato era stato segnalato per la sua pericolosità, specialmente nelle ore serali a causa della scarsa illuminazione. Junaed, ospite temporaneo di un Centro di accoglienza straordinaria (Cas) situato lungo quella stessa arteria, stava percorrendo il tragitto in bicicletta quando è avvenuto lo scontro violento con l’auto.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente nel tentativo di rianimare il giovane. Tuttavia, la gravità delle ferite riportate nello schiacciamento si è rivelata fatale, rendendo impossibile ogni manovra di salvataggio. Per Muhammad Junaed non c’è stato nulla da fare.

Le indagini per rintracciare l’investitore

Sulle ricerche del conducente fuggitivo lavorano ora le forze dell’ordine locali.

I rilievi tecnici e le operazioni investigative sono state affidate agli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Gabriele Grassi, e ai carabinieri della stazione locale, diretti dal comandante Giuseppe Berardino. L’obiettivo immediato è identificare il proprietario del veicolo coinvolto nell’omissione di soccorso.

La Procura ha formalizzato l’apertura di un fascicolo d’inchiesta con ipotesi di reato gravi: omicidio stradale e omissione di soccorso. La fuga dell’investitore complica le operazioni, ma le autorità stanno scandagliando ogni possibile pista per ricostruire l’accaduto e garantire giustizia alla vittima.

Il contesto regionale della sicurezza stradale

La morte di Junaed assume contorni particolarmente amari se inserita nel dibattito politico regionale in corso nelle stesse ore. Mentre il giovane perdeva la vita, il Consiglio regionale della Puglia stava approvando una proposta di legge per l’istituzione della “Giornata regionale della prevenzione stradale e della guida responsabile”. Questa coincidenza temporale evidenzia il divario tra le iniziative legislative di sensibilizzazione e la realtà quotidiana sulle strade, dove i ciclisti restano una categoria estremamente vulnerabile, spesso penalizzata da infrastrutture inadeguate come la mancanza di illuminazione adeguata.

Per i residenti e gli ospiti dei centri di accoglienza della zona, questa tragedia riaccende le preoccupazioni legate alla sicurezza di quel specifico tratto viario, già teatro di incidenti simili in passato. Le autorità competenti sono chiamate non solo a individuare il colpevole, ma anche a valutare interventi strutturali urgenti per prevenire ulteriori lutti lungo la provinciale tra Carovigno e San Vito dei Normanni.