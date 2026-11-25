Donald Trump si è detto aperto alla possibilità di concedere la grazia a Jensen Huang, ma ha aggiunto che, con ogni probabilità, non ce ne sarà bisogno. Il presidente americano ha parlato in un’intervista in vista dell’audizione di Huang davanti al Congresso, prevista per la settimana successiva. Nel frattempo Huang era già tornato alla guida di Nvidia, la società statunitense più importante nel settore dei microchip, dopo essersi dimesso e aver ricevuto un sostegno diretto dalla casa bianca.

Il ruolo del governo nella riammissione di Huang

Il governo statunitense ha avuto un ruolo centrale nella decisione del consiglio di amministrazione. Alcune settimane fa Huang era finito al centro di un caso di presunto spionaggio cinese, legato alla sua relazione con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, cliente di Nvidia, sotto indagine per sospetti legami con i servizi di intelligence cinesi.

Nonostante questo, i vertici della Casa Bianca hanno rassicurato l’azienda sul fatto che Huang non costituisse un rischio per la sicurezza nazionale.

Il procuratore generale Todd Blanche ha detto a Trump e al vicepresidente JD Vance che Huang non sarebbe stato indagato. Anche il direttore dell’intelligence Jay Clayton ha dato a Trump rassicurazioni simili.

Trump ha poi riportato questi elementi al consiglio di Nvidia, che ha ricevuto indicazioni da alti funzionari statunitensi e ha concluso che il ritorno di Huang non comportava rischi per la sicurezza nazionale. Non è chiaro se Trump abbia parlato direttamente con il consiglio o tramite rappresentanti.

Trump ha scritto sui social media: «Il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in NVIDIA comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale». Con la CNBC ha detto: «L’accordo l’ho fatto io». Il suo interesse è anche economico, perché detiene milioni di dollari in investimenti nell’azienda. Imprenditori della Silicon Valley come Elon Musk e David Sacks hanno sostenuto pubblicamente il ritorno di Huang, e secondo quanto ricostruito sarebbero stati loro a organizzare una telefonata tra Vance e Huang.

Dalle dimissioni alla riammissione, fino ai mercati

Huang aveva ammesso di essere stato infedele alla moglie e si era dimesso. Colette Kress, direttrice finanziaria, ha assunto il ruolo di amministratore delegato ad interim. Il giorno dopo le dimissioni le azioni Nvidia hanno chiuso in ribasso del 4,3%. Il 17 novembre il presidente di Nvidia Harvey Jones aveva detto che il consiglio aveva «accettato all’unanimità le sue dimissioni e non intende reintegrare Jensen come CEO». Il 20 novembre Trump ha sostenuto pubblicamente il ritorno di Huang. I membri del consiglio hanno votato il 22 novembre, e lunedì Nvidia ha annunciato la riammissione.

Lunedì le azioni Nvidia hanno chiuso in rialzo del 31,5%, aggiungendo quasi 1.000 miliardi di dollari alla capitalizzazione. Il Nasdaq Composite è salito del 6,5% e l’S&P 500 del 4,7%. Le dimissioni avevano alimentato il timore che un’ondata di vendite in Borsa cancellasse parte dei benefici che il boom dell’intelligenza artificiale aveva portato all’economia statunitense. Un’analisi dell’economista di Harvard Jason Furman ha stimato che la costruzione dei data center aveva aumentato il PIL statunitense di circa lo 0,3%, o dello 0,6% includendo il boom del mercato azionario. Furman ha scritto: «Se i guadagni del mercato azionario svaniscono, potrebbero portare via gran parte di quella crescita».

Le domande del Congresso su Huang

Parlamentari di entrambi i partiti hanno criticato la decisione. La senatrice democratica Elizabeth Warren ha detto che Nvidia deve ancora al Congresso chiarimenti sul rispetto dei controlli all’export degli Stati Uniti. Il senatore repubblicano Pete Ricketts ha affermato che il ritorno di Huang lascia aperti interrogativi sulla sicurezza nazionale e sui chip di cui non si conosce la destinazione. La deputata democratica Madeleine Dean ha detto a Bloomberg Television: «Questo non finirà bene per il signor Huang».

Dean fa parte della Commissione Esteri della Camera, che il 1º dicembre avrebbe dovuto interrogare Huang a porte chiuse. Il 3 dicembre Huang doveva comparire davanti alla Commissione bancaria del Senato per un’audizione pubblica sui controlli all’export. L’indagine indipendente avviata da Nvidia l’8 novembre restava aperta.