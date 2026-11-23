La banca d'affari Goldman Sachs rivede al ribasso le stime di crescita per l'Italia. Il Pil dovrebbe segnare +0,8% quest'anno e frenare allo 0,5% nel 2027, a causa dell'inflazione persistente e del venir meno degli aiuti europei. L'Italia cresce meno della media Eurozona, superata solo dalla Francia in crisi politica e fiscale.

L’economia italiana sta attraversando una fase di decelerazione significativa. Secondo il recente rapporto mensile ‘Global Economics Wrap-Up’ di Goldman Sachs, dopo anni di tenuta, il nostro Paese perde slancio. La causa principale risiede nell’inflazione che erode il potere d’acquisto delle famiglie e nell’esaurimento progressivo dei sostegni di bilancio forniti dall’Unione Europea.

Le stime sul Pil: Italia sotto la media europea

La banca d’affari americana ha rivisto le proiezioni di crescita per il Prodotto Interno Lordo nazionale. Per il 2026, viene stimato un incremento dello 0,8%. Tuttavia, la situazione è destinata a peggiorare nell’anno successivo, con una frenata prevista allo 0,5%. Questo dato colloca l’Italia al di sotto della media dell’area euro.

Per il contesto europeo più ampio, Goldman Sachs indica una crescita del Pil pari a +1% nel 2026, seguita da un moderato +0,9% l’anno prossimo. La divergenza tra i dati italiani e quelli dell’Eurozona evidenzia una fragilità strutturale del sistema Paese, incapace di reggere il passo dei principali partner commerciali senza gli ammortizzatori fiscali comunitari.

Il confronto con la Francia: crisi politica e fiscale

Nel panorama dei grandi Paesi dell’Unione, l’Italia non è l’unica in difficoltà, ma si posiziona comunque male. La sola nazione che fa peggio di noi, secondo le stime, è la Francia. Parigi è descritta come travolta da una “crisi politica e fiscale” profonda.

Per la Francia, Goldman Sachs prevede una crescita quasi nulla: appena 0,2% nel 2026 e uno stagnante 0,1% nell’anno seguente. Questi numeri confermano come l’instabilità istituzionale francese abbia un impatto diretto e immediato sulla capacità produttiva del Paese, relegandolo all’ultimo posto tra le economie maggiori dell’Eurozona.

Fattori di rischio: inflazione e fine degli aiuti UE

Il report sottolinea due driver negativi specifici per l’Italia. Da un lato, l’inflazione continua a mordere i salari reali, riducendo la domanda interna. Quando i prezzi crescono più velocemente dei redditi, i consumi calano, frenando la produzione. Dall’altro, il venir meno del “sostegno di bilancio europeo” toglie linfa vitale alla spesa pubblica e agli investimenti infrastrutturali.

La combinazione di questi fattori crea un circolo vizioso: meno risorse pubbliche disponibili e cittadini con minore capacità di spesa. Il quadro delineato da Goldman Sachs suggerisce che l’Italia dovrà affrontare il prossimo anno con strumenti economici ridotti rispetto al passato recente, mentre l’Europa nel suo complesso mantiene una crescita moderata ma stabile.

La pubblicazione di queste stime arriva in un momento cruciale per la definizione delle politiche economiche nazionali. I decisori politici dovranno ora confrontarsi con previsioni di crescita dimezzate, valutando eventuali manovre correttive per compensare la perdita di spinta propulsiva segnalata dalla banca d’affari. Il monitoraggio dei dati trimestrali successivi sarà essenziale per verificare se la frenata prevista si concretizzerà o se vi saranno revisioni al rialzo legate a nuove dinamiche internazionali.