Dacca, 23 nov. (askanews) – Le proposte di aumento del salario minimo per gli operai del settore tessile in Bangladesh, avanzate dagli industriali, sono state giudicate del tutto insufficienti: è quanto denuncia un rappresentante sindacale al termine di una riunione del comitato incaricato di discutere la questione. Babul Akhter, rappresentante dei lavoratori nel Consiglio per il salario minimo: “La proposta che hanno presentato è per noi inaccettabile, così come la nostra proposta appare inaccettabile per loro.

Stiamo ora avanzando una proposta rivista, a seguito delle discussioni in corso, e ci aspettiamo che anche i proprietari della fabbrica tornino con un’offerta rivista”, ha affermato.All’inizio del mese, numerosi lavoratori del comparto tessile – un settore vitale per l’economia del Paese – hanno manifestato per diversi giorni chiedendo un incremento delle proprie retribuzioni, in un contesto caratterizzato da un’elevata inflazione e dall’aumento globale dei prezzi dell’energia.ABM Shamsuddin, rappresentante dei proprietari delle fabbriche in seno al Consiglio per il salario minimo, ha replicato: “Il signor Babul Akhter sostiene che la nostra proposta sia troppo bassa.

Una gallina in buona salute può deporre un uovo d’oro ogni giorno, ma ci si può seriamente aspettare lo stesso da una gallina malata?”