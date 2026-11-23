Londra, 23 nov. (askanews) – “È davvero una follia”. È il commento del primo ministro britannico Andy Burnham, mentre vede la pila di documenti necessari per una spedizione destinata a un supermercato di Gibilterra, durante una visita al centro di distribuzione della nota catena britannica di supermercati e negozi alimentari Morrisons. Burnham sottolinea che il suo accordo di “reset” con l’Unione Europea raggiunto il 20 novembre permetterà di ridurre le formalità amministrative e di “alleviare la pressione sulla spesa quotidiana”, mentre respinge le critiche di alcuni ex premier, tra cui i conservatori Rishi Sunak e Theresa May.

“Non sono un Primo Ministro che intende rimanere ancorato al passato. Voglio portare la Gran Bretagna verso un futuro più promettente, far ripartire la crescita economica, ridurre il costo della vita per i cittadini e abbassare le bollette energetiche: tutte queste cose possono essere raggiunte grazie a un rapporto più positivo e costruttivo con l’Unione Europea, il nostro mercato più grande.

Ed è per questo che ho piena fiducia in ciò che abbiamo fatto”, ha dichiarato.Burnham ha difeso il suo accordo per il “reset” tra Londra e Bruxelles che riguarda un allentamento dei controlli sulle esportazioni di prodotti alimentari britannici, la mobilità dei giovani e le quote di emissioni di carbonio. “La gente ha la propria opinione, ma so che la stragrande maggioranza dei britannici desidera un rapporto più stretto con l’Ue.

Questo accordo non riguarda un rientro nell’Unione. Non è questo ciò che è in discussione. Si tratta semplicemente di instaurare un rapporto migliore, concreto e funzionale con l’Unione europea”.