Nuove tensioni al Grande Fratello Vip dopo il gioco delle magliette anonime, che ha portato alla luce giudizi e frecciatine tra i concorrenti. Nel caos finiscono Giulia Provvedi e Federica Morello, protagoniste di un confronto acceso dopo una provocazione che ha mandato su tutte le furie la cantante.

Grande Fratello Vip, tensione tra Giulia Provvedi e Federica Morello: le magliette fanno esplodere il confronto

Un gioco apparentemente innocuo si è trasformato in una nuova occasione di scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. A innescare le polemiche sono state alcune magliette sulle quali i concorrenti hanno dovuto scrivere, in forma anonima, giudizi e osservazioni sugli altri inquilini. Nessun nome indicato, ma messaggi sufficientemente espliciti da rendere facile, in alcuni casi, individuare il destinatario.

Una volta ricevuti i capi d’abbigliamento, i gieffini hanno potuto leggere le opinioni dei compagni, scoprendo anche commenti poco lusinghieri. Tra le reazioni più accese c’è stata quella di Giulia Provvedi, che non ha gradito una delle frasi rivolte nei suoi confronti e ha deciso di chiedere spiegazioni direttamente alla persona che riteneva responsabile.

Giulia Provvedi punta il dito contro Federica Morello: «Chi ha avuto il coraggio di scrivermi questa frase?!»

A documentare quanto accaduto è un video condiviso su X, nel quale si vede la cantante uscire visibilmente contrariata dal localino e dirigersi verso il giardino. In sottofondo si sente Guendalina Tavassi, che sembra invitarla ad aspettarla, probabilmente per seguire da vicino quello che si preannuncia come un confronto acceso. Giulia, però, non sembra intenzionata a perdere tempo e raggiunge Federica Morello, individuata come possibile autrice della stoccata. «Chi ha avuto il coraggio di scrivermi questa frase?!», domanda senza nascondere il proprio disappunto. Federica conferma di aver scritto il messaggio e prova a chiarire il senso della sua osservazione: «È insicura, per questo autocelebra alcuni suoi aspetti». Le parole, tuttavia, non sembrano convincere la Provvedi, che continua a manifestare il proprio disaccordo.

Il botta e risposta non si ferma alla prima provocazione. Giulia tira in ballo anche un’altra frase comparsa su una delle magliette, chiedendo alla coinquilina: «Forse sei stata tu a scrivermi anche che non ascolto?». A intervenire è Andreas Muller, che decide di uscire allo scoperto e ammette di essere stato lui a scrivere proprio quel commento. Si aggiunge così un secondo elemento di tensione a una situazione già piuttosto delicata.

Il gioco ideato dagli autori ha finito per mettere a nudo alcune incomprensioni tra i concorrenti, facendo emergere giudizi che fino a quel momento erano rimasti anonimi. La questione potrebbe tornare al centro dell’attenzione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, con ulteriori chiarimenti sulle frecciatine e sulle reazioni dei diretti interessati.