Giulia Provvedi e Federica Morello, inizialmente il legame dentro la casa sembrava essere vero e genuino ma in realtà era tutta una strategia e quindi è arrivata una decisione definitiva.

Il GF VIP entra sempre più nel vivo mostrando le reali dinamiche che ci sono tra gli inquilini della casa dato che ormai sono diverse settimane che stanno condividendo gli spazi ed anche le sfide che li vedono coinvolti sono studiate al fine di favorire l’avvicinamento e la possibilità di creare nuove relazioni.

La nomination di Federica Morello non è una sorpresa

Durante l’ultima puntata, andata in onda ieri 5 ottobre è arrivata la nomination da parte di un’altra inquilina di Federica Morello che prenderà parte alla sfida per restare in casa e continuare il proprio percorso all’interno di questa nuova edizione.

La motivazione dietro questa scelta non ha stupito chi ha visto la puntata nella sua interezza perché in effetti è nato in particolare un battibecco con un’altra ragazza con cui il rapporto in realtà era parso pacifico e molto amichevole.

Evidentemente qualcosa ha fatto incrinare questa bell’atmosfera e la decisione è stata quella di mostrare il vero pensiero sulla Morello e quindi portarla se possibile al ballottaggio con l’obiettivo di vederla fuori dalla porta rossa il più presto possibile.

Giulia Provvedi pone fine ad un rapporto d’amicizia significativo

La notizia della puntata è legata a Giulia Provvedi, la cantante ha già mostrato nelle settimane scorse di avere un carattere particolare e di non tirarsi assolutamente indietro di fronte a sfide e alla sua vera natura lasciando intravedere aspetti fino a quei momenti sconosciuti ed inattesi.

Lo ha fatto anche nella puntata di ieri quando ha deciso di troncare il rapporto d’amicizia con Federica perché si è accorta che in realtà non c’era alcun sentimento reale ma solo la volontà di sfruttare le debolezze di Giulia per avvantaggiarsi allo scopo di avanzare nel reality.

Giulia Provvedi infatti come riporta Il Sussidiario è stata accusata di essere “il prolungamento di Guendalina” ma la realtà è che lei con Guendalina Tavassi ha dialogato maggiormente ed ha intravisto in lei un’amicizia leale e sincera e per questo motivo le sta molto vicino ed ha trovato un ottimo feeling.